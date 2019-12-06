Дочь Любови Толкалиной опровергла домыслы о том, что актриса встречается с женатым мужчиной

В Сети бурно обсуждают личную жизнь Любови Толкалиной. Есть подозрения, что актриса закрутила роман с композитором, у которого есть законная жена и ребенок. Чтобы развеять подобные слухи, об отношениях звезды высказалась ее дочь Мария.

Любовь Толкалина с возлюбленным

Не так давно Любовь Толкалина представила публике своего иностранного бойфренда. Женщина выложила фотографию с любимым и поведала, что встречается с ним уже четыре года, поэтому регулярно ездит к нему в гости в Великобританию.

Актриса не назвала имя избранника — однако журналистам не составило труда раскрыть его.

СМИ предположили, что Толкалина встречается с композитором Брайаном Финнеганом. Британец регулярно ездит в Россию из-за дружбы с Борисом Гребенщиковым, с которым, в свою очередь, очень близка Любовь.

Несмотря на то, что Брайан тщательно скрывает свою личную жизнь, журналистам стало известно о его супруге и маленьком ребенке. Все сразу задались вопросом: неужели Толкалина увела мужчину из семьи?

Взрослая дочь актрисы решила заступиться за нее и развеять слухи о подобном положении дел.

«Это вовсе не Брайан. Маминого мужчину зовут Саймон, он очень веселый человек, пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано», — сказала Мария Кончаловская в разговоре с корреспондентом портала «СтарХит».

1 2 3 ... 10 Мария Кончаловская высказалась о новых отношениях матери

Также дочь артистки объяснила, что на самом деле бойфренд ее матери совсем не похож на известного композитора. «Фото, которое мама разместила в Инстаграме, сделано при плохом освещении. Кажется, что у Саймона даже нет волос — но это не так. Хотелось бы прекратить все эти слухи и домыслы», — понадеялась Кончаловская.