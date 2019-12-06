Сергей Шнуров высказался о готовности снова стать отцом

Прошлой осенью 46-летний Сергей Шнуров женился на художнице Ольге Абрамовой, которая младше его на 18 лет. Отношения пары развивались стремительно — музыкант оформил новый брак спустя всего два месяца после расторжения предыдущего.
Впрочем, у Ольги и Сергея пока так и не появилось детей. Более того, в одном из своих стихотворений Шнуров и вовсе намекнул, что не хочет заводить еще одного ребенка.
Недавно журналисты портала «Комсомольская правда» решили снова спросить знаменитость, хочет ли он иметь со своей супругой семью в привычном понимании этого слова.
И все же Шнуров обещал призадуматься о продолжении рода. «Понимаете, у среднего человека три половых контакта в неделю, поэтому все люди над этим работают. Загадаю-ка я ребенка на Новый год, отличная идея!» — загадочно заявил корреспондентам мужчина.
Напомним, у Сергея есть двое взрослых детей от предыдущих браков — 26-летняя дочь Серафима и 19-летний сын Апполон.