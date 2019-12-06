Сергей Шнуров высказался о готовности снова стать отцом

Сергей Шнуров состоит в новом браке уже больше года. Именно поэтому поклонников волнует, планирует ли фронтмен «Ленинграда» завести еще одного ребенка.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

Прошлой осенью 46-летний Сергей Шнуров женился на художнице Ольге Абрамовой, которая младше его на 18 лет. Отношения пары развивались стремительно — музыкант оформил новый брак спустя всего два месяца после расторжения предыдущего.

Многие считали, что скорая женитьба может быть связана с интересным положением молодой невесты.

Впрочем, у Ольги и Сергея пока так и не появилось детей. Более того, в одном из своих стихотворений Шнуров и вовсе намекнул, что не хочет заводить еще одного ребенка.

Недавно журналисты портала «Комсомольская правда» решили снова спросить знаменитость, хочет ли он иметь со своей супругой семью в привычном понимании этого слова.

«Ну что значит ''хочу''? Я же не девочка, чтобы хотеть ребенка — это ей рожать. Мальчик-то всегда хочет, но не факт, что детей», — как всегда отшутился рокер.

И все же Шнуров обещал призадуматься о продолжении рода. «Понимаете, у среднего человека три половых контакта в неделю, поэтому все люди над этим работают. Загадаю-ка я ребенка на Новый год, отличная идея!» — загадочно заявил корреспондентам мужчина.

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Напомним, у Сергея есть двое взрослых детей от предыдущих браков — 26-летняя дочь Серафима и 19-летний сын Апполон.