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Сергей Шнуров высказался о готовности снова стать отцом

Сергей Шнуров состоит в новом браке уже больше года. Именно поэтому поклонников волнует, планирует ли фронтмен «Ленинграда» завести еще одного ребенка. 
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

Прошлой осенью 46-летний Сергей Шнуров женился на художнице Ольге Абрамовой, которая младше его на 18 лет. Отношения пары развивались стремительно — музыкант оформил новый брак спустя всего два месяца после расторжения предыдущего

Многие считали, что скорая женитьба может быть связана с интересным положением молодой невесты. 

Впрочем, у Ольги и Сергея пока так и не появилось детей. Более того, в одном из своих стихотворений Шнуров и вовсе намекнул, что не хочет заводить еще одного ребенка.

Сергей Шнуров
 

Недавно журналисты портала «Комсомольская правда» решили снова спросить знаменитость, хочет ли он иметь со своей супругой семью в привычном понимании этого слова. 

«Ну что значит ''хочу''? Я же не девочка, чтобы хотеть ребенка — это ей рожать. Мальчик-то всегда хочет, но не факт, что детей», — как всегда отшутился рокер. 

И все же Шнуров обещал призадуматься о продолжении рода. «Понимаете, у среднего человека три половых контакта в неделю, поэтому все люди над этим работают. Загадаю-ка я ребенка на Новый год, отличная идея!» — загадочно заявил корреспондентам мужчина. 

Напомним, у Сергея есть двое взрослых детей от предыдущих браков — 26-летняя дочь Серафима и 19-летний сын Апполон. 

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06 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, @shnurovs/Instagram
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Сергей Шнуров

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