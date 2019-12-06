Близкая подруга Ксении Собчак одевает новую возлюбленную Максима Виторгана

Новая возлюбленная Максима Виторгана посетила премию «Событие года» в наряде от Яны Расковаловой, которая давно и крепко дружит с бывшей женой актера.

Нино Нинидзе поделилась в Инстаграме фотографией со светского мероприятия. В подписи актриса рассекретила имя дизайнера, который предоставил ей аутфит. Нино смотрелась крайне женственно и стильно в кожаном пиджаке и нежном макси-платье пыльно-розового оттенка. Телеграм-канал «Татлер-батлер» справедливо заметил, что Нинидзе была чудо как хороша в наряде от Яны Расковаловой, с которой дружит Ксения Собчак. Впрочем, дизайнер находится в хороших отношениях и с Максимом Виторганом и, похоже, не собирается выбирать между друзьями.

В подписи к красивому кадру Нино призналась, что не всегда чувствует себя комфортно, позируя на ковровых дорожках: «Нелепо улыбаться, вечно зажиматься и смотреть мимо камеры... что там еще бывает? В моем случае, это все и сразу». Единственное, что помогло актрисе взять себя в руки, — круто подобранный наряд, за который она публично поблагодарила Яну.

1 2 3 ... 10 Ксения Собчак часто появляется в нарядах Yana Dress

Подписчикам понравился образ Yana Dress, они оставили множество восхищенных комментариев. Единственное, что смутило фолловеров — слишком темный, по их мнению, оттенок волос актрисы. Вполне возможно, что перекрасилась она ради роли. Или во всем виновато освещение.