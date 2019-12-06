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Близкая подруга Ксении Собчак одевает новую возлюбленную Максима Виторгана

Новая возлюбленная Максима Виторгана посетила премию «Событие года» в наряде от Яны Расковаловой, которая давно и крепко дружит с бывшей женой актера.
Нино Нинидзе

Нино Нинидзе поделилась в Инстаграме фотографией со светского мероприятия. В подписи актриса рассекретила имя дизайнера, который предоставил ей аутфит. Нино смотрелась крайне женственно и стильно в кожаном пиджаке и нежном макси-платье пыльно-розового оттенка. Телеграм-канал «Татлер-батлер» справедливо заметил, что Нинидзе была чудо как хороша в наряде от Яны Расковаловой, с которой дружит Ксения Собчак. Впрочем, дизайнер находится в хороших отношениях и с Максимом Виторганом и, похоже, не собирается выбирать между друзьями.

Ксения Собчак, Яна Расковалова

В подписи к красивому кадру Нино призналась, что не всегда чувствует себя комфортно, позируя на ковровых дорожках: «Нелепо улыбаться, вечно зажиматься и смотреть мимо камеры... что там еще бывает? В моем случае, это все и сразу». Единственное, что помогло актрисе взять себя в руки, — круто подобранный наряд, за который она публично поблагодарила Яну. 

Подписчикам понравился образ Yana Dress, они оставили множество восхищенных комментариев. Единственное, что смутило фолловеров — слишком темный, по их мнению, оттенок волос актрисы. Вполне возможно, что перекрасилась она ради роли. Или во всем виновато освещение.

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06 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @yanadress/Instagram, архивы пресс-служб
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Ксения Собчак, Яна Расковалова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • "Телеграм-канал справедливо заметил, что Нинидзе была чудо как хороша в наряде от Яны Расковаловой, с которой дружит Ксения Собчак." Про "чудо как хороша " в ТГ и слова нет:) Дословно " Яна - девушка мудрая, видела всякое, друзей не делит, так что умудряется одевать в шифоны с кисточками и ближайшую подругу Ксению Собчак, и девушку по-прежнему близкого друга семьи Максима Виторгана. И мы считаем, это правильно":) Да и по существу - где "она чудо как хороша"?:) Цыганка из серии "дай погадаю":) Виторган не только платье ей купил такое же как у ксении, но любимые ксюшины бриллиантовые серьги-кисточки. Что бы это значило?:)))

  • гость

    Да и по существу - где "она чудо как хороша"?:) Цыганка из серии "дай погадаю":) Виторган не только платье ей купил такое же как у ксении, но любимые ксюшины бриллиантовые серьги-кисточки. Что бы это значило?:)))

    Виторган на эту женщину денег не жалеет. К тому же у него, наверное, персональная скидка у Яны, он и здесь должен сказать спасибо Собчак за ещё одно полезное знакомство:))) Осталась нанять любовнице любимого стилиста Собчак и завести ей ютьюб-канал:) А то ни вкуса, ни умения себя вести - актриса, которая не умеет позировать? Это что?Но вообще, копипастить бывшую - это что-то из области психиатрии:)

  • гость

    Что бы это значило?:)))

    Хочет досадить бывшей:) Типа, тебе вот не покупал, а новой покупаю, кусай локти:) Но, думаю, что Яне придётся делать выбор, но он простой - новая "модель" явно не модель:)

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