Менеджер Натальи Ветлицкой объяснил ее возвращение в Испанию

Песни 55-летней Натальи Ветлицкой разрывали танцполы в 1990-х: под ее «Посмотри в глаза» отплясывали на всех дискотеках страны. Однако в 2004 году Наталья решила променять микрофон на коврик для йоги и уехала с семьей в Испанию, где и живет последние 15 лет.
Месяц назад звезда внезапно объявилась на радарах отечественного шоу-бизнеса и заявила, что даст несколько концертов в конце 2020 года, а также согласилась на пару интервью. И снова вернулась в Испанию.
Сейчас яркая блондинка наслаждается теплой погодой, совсем не похожей на то, что видят за своим окном жители России. Наталья пожелала поклонникам хорошего дня и передала привет.
Поклонники, впрочем, не впечатлились. «Опять сбежала?», «Уже уехала, что ли? Вернулась, называется», «Уже достали эти пальмы», — писали они в комментариях.
А кто-то и вовсе предположил, что артистка передумала выступать и теперь уже точно навсегда уехала в Испанию. Журналисты издания Teleprogramma.pro связались с менеджером Натальи, и он поспешил всех успокоить — запланированный тур состоится.
Сама Ветлицкая, не обращая на диванных критиков никакого внимания, поделилась с поклонниками проблемой: «У меня произошла одна неприятность. Одна из моих прекрасных собачек сгрызла шнур от педали, которая мне крайне необходима. Как я понимаю, шнур уже восстановить невозможно, потому что он в клочья разорван. Вот пытаюсь понять, можно ли эту педаль заказать? Модель инструмента старая».
Надеемся, Ветлицкая найдет решение проблемы и сможет вернуть инструмент к жизни.