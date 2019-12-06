Менеджер Натальи Ветлицкой объяснил ее возвращение в Испанию

Наталья Ветлицкая очень громко объявила о том, что возвращается в Россию и даже возобновляет концертную деятельность с 2020 года. А на днях тихо и спокойно вернулась в Испанию.

Песни 55-летней Натальи Ветлицкой разрывали танцполы в 1990-х: под ее «Посмотри в глаза» отплясывали на всех дискотеках страны. Однако в 2004 году Наталья решила променять микрофон на коврик для йоги и уехала с семьей в Испанию, где и живет последние 15 лет.

Наталья Ветлицкая на шоу «Вечерний Ургант»

Месяц назад звезда внезапно объявилась на радарах отечественного шоу-бизнеса и заявила, что даст несколько концертов в конце 2020 года, а также согласилась на пару интервью. И снова вернулась в Испанию.

Сейчас яркая блондинка наслаждается теплой погодой, совсем не похожей на то, что видят за своим окном жители России. Наталья пожелала поклонникам хорошего дня и передала привет.

Поклонники, впрочем, не впечатлились. «Опять сбежала?», «Уже уехала, что ли? Вернулась, называется», «Уже достали эти пальмы», — писали они в комментариях.

А кто-то и вовсе предположил, что артистка передумала выступать и теперь уже точно навсегда уехала в Испанию. Журналисты издания Teleprogramma.pro связались с менеджером Натальи, и он поспешил всех успокоить — запланированный тур состоится.

«Нет, ничего не отменяется. Она не вернулась в Испанию. У нее дом в Испании, и она половину времени проводит там, а половину — здесь, в России, потому что дочка живет в Испании. Вот, собственно, такой наш ответ — ничего не отменяется, все в процессе», — заявил Дмитрий Ашман.

Сама Ветлицкая, не обращая на диванных критиков никакого внимания, поделилась с поклонниками проблемой: «У меня произошла одна неприятность. Одна из моих прекрасных собачек сгрызла шнур от педали, которая мне крайне необходима. Как я понимаю, шнур уже восстановить невозможно, потому что он в клочья разорван. Вот пытаюсь понять, можно ли эту педаль заказать? Модель инструмента старая».

Надеемся, Ветлицкая найдет решение проблемы и сможет вернуть инструмент к жизни.