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«Человек во мне хочет любви, а художник — секса»: Дарина Эрвин взбудоражила соцсети откровенным снимком и смелым признанием

Четвертая супруга Александра Цекало постоянно выкладывает в Инстаграм кадры с весьма откровенным творчеством. А на днях 28-летняя Дарина Эрвин опубликовала уже свое горячее фото.

Александр Цекало, возможно, уже привык к тому, насколько горяча и соблазнительна его 28-летняя супруга Дарина Эрвин, а вот ее подписчики в Инстаграме до сих пор не могут спокойно реагировать на фото девушки.

На днях Эрвин опубликовала очень сексуальное фото, которое фолловерам пришлось по душе. Девушка на снимке предстала в белой майке с внушительным декольте и с мокрыми волосами. 

Одним лишь снимком барышня не ограничилась, под фотографией жена именитого продюсера опубликовала философский пост, в котором рассказала: в ней борются сразу две ипостаси — человек и художник. 

«Человек во мне хочет любви, романтики, кого-то, за кого можно умереть, по-настоящему пожертвовать своей жизнью, если это будет необходимо. Художник хочет огня, страсти, хаоса, тьмы, бунта, завораживающей красоты, секса», — поделилась в Инстаграме брюнетка, отметив, что пытается уравновесить свои личности, дабы они не перемешивались друг с другом.

Фолловеры жаркое фото оценили и отметили, что Цекало очень повезло с женой. «Вам надо в кино сниматься», «Боже, какая вы фантастически красивая», — писали они в комментариях.

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06 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, Legion-Media.ru, @darina.ervin/Instagram
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Александр Цекало

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Она прям «озабоченная» 🙈сексом... На каждом углу голышом почти...

  • Слишком она молода для Цекало

  • Эта женщина очень, ОЧЕНЬ на любителя, но однозначно привлекательнее неухоженной Галушки. Минусуйте, галушкообразные))

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