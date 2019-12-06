Поклонники гадают, почему на новом фото у Светланы Лободы шесть пальцев на ноге

Светлана Лобода поделилась фото в Инстаграме, на котором подписчики заметили неладное. На ноге певицы можно насчитать... 6 пальцев.

2019 год выдался богатым на неудачные фотошопы. Знаменитости то и дело пытаются незаметно подкорректировать части своего тела. Все тайное становится явным, о чем свидетельствуют громкие заголовки в СМИ. 6 декабря «лихорадка» добралась и до Светланы Лободы, которая выложила снимок, на котором у нее шесть пальцев на ноге.

Заметив это, подписчики тут же начали писать: «Думала, зрение совсем меня подводит, ан нет, 6!», «Ничего себе, их реально шесть или только на фото?», «Как получилось, что у Светланы стало шесть пальцев?».

В конце концов, фолловеры предположили, что иллюзию «лишнего мизинца» создал поставленный фотографом свет, и сослались на необычное анатомическое строение стопы певицы.

1 2 3 ... 8 Светлана Лобода показала 6 пальцев на ноге

Непонятно, почему не была замечена эта особенность. С другой стороны — к новому треку Лободы «Новый Рим» теперь повышенное внимание.