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Виктория Боня продемонстрировала ноги-тростинки в экстремальном мини

На днях Виктория Боня с размахом отметила 40-летие, а теперь вовсю готовится к новогодним праздникам. Первый шаг сделан — барышня прикупила наряд.
Виктория Боня
Виктория Боня

В преддверии Нового года Виктория Боня решила порадовать себя любимую и отправилась на шопинг. Вернулась не с пустыми руками — на праздничной вечеринке экс-участница «Дома-2» будет блистать в красивом мини-платье. Собственно, новый аутфит она и продемонстрировала на фото в Инстаграме, заодно снова показав подписчикам очень худые ноги.

«Я нашла это мини-платье от модного дома, которое очень красиво переливается, как жидкое золото с перламутром. Не смогла отказать себе в покупке», — написала Виктория в соцсети, добавив, что ее покорили цвет и фасон наряда.

Боня поинтересовалась мнением своих подписчиков: до какого возраста прилично носить платья такой экстремальной длины? Мнение фолловеров было единогласным: возраст здесь роли не играет, главное — фигура. И у Виктории она роскошная.

Сама Боня ей, впрочем, недовольна: она считает себя очень худой и давно пытается набрать несколько весьма нелишних килограммов. Но все ее усилия тщетны — Виктория поправляется, а потом быстро теряет вес.

«Ела я ела, все пыталась отъесться. И что вы думаете? Сейчас встала на весы, и мой вес снова 50 кг. Уже смех сквозь слезы! Девочки, ну скажите мне, что за фигня? Как мне удержать вес? Опять одни косточки торчат. Что мне делать? Меня реально волнует этот вопрос! Дайте совет», — писала совсем недавно раздасадованная Боня.

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06 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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