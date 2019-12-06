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«С первым переломом меня»: Анна Бузова получила серьезную травму

Анна Бузова — очередной пример того, что к себе и своему здоровью нужно относиться очень внимательно. На днях сестра Ольги Бузовой сломала палец, однако к врачу обратилась не сразу.

Даже знаменитости не застрахованы от несчастных случаев и неприятных травм. Сестра поющей ведущей Ольги Бузовой Анна на днях рассказала подписчикам, как пострадала в своей собственной квартире.

Утром 5 декабря девушка поведала фолловерам, что очень неудачно ударилась пальцем и подозревает у себя перелом. «Я со всей дури врезалась мизинцем на ноге об угол двери. Он у меня распух, болит просто жутко и немножко посинел. Может быть такое, что я себе сломала палец? Я так ударилась, что у меня аж искры в глазах вспыхнули! Очень больно!» — пожаловалась Бузова-младшая.

Вроде бы нужно сразу отправиться к врачу, однако Анна вместо этого уехала на важные съемки. А дело принимало вполне серьезный оборот. «Палец у меня стал какого-то сине-фиолетово-черного цвета, но, несмотря на это, я героически отснялась с ребятами и даже немножко походила на цыпочках», — рассказала позже Бузова и все же отправилась к врачу.

Девушка оказалась права — ей диагностировали закрытый перелом мизинца.  «С первым переломом меня! Пусть он будет первым и последним, пусть это будет уроком — идти по квартире в 5:30 утра надо аккуратно и очень медленно, ибо ударившись о дверной проем мизинцем можно стать обладателем перелома», — поделилась новостями бизнесвумен.

Желаем Бузовой-младшей скорейшего выздоровления!

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06 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @annabuzova/Instagram
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Анна Бузова

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