Неотразимая Валерия, элегантная Татьяна Веденеева и другие звезды на бизнес-форуме Woman Who Matters

29 и 30 ноября в Цифровом Деловом Пространстве состоялся Международный Форум Woman Who Matters. На мероприятии выступили около 300 спикеров из России, Китая, Франции, США.
Форум посетили успешные дамы из самых разных сфер деятельности: от менеджмента и дизайна до блогинга и PR. За два дня спикеры и гости мероприятия обсудили такую важную проблему, как роль женщины в современном деловом пространстве, и поделились историями своего успеха.
Кроме того, без внимания не оставили актуальную тему гендерного равноправия на работе. Присутствующие рассказали о случаях, когда они сталкивались с такой проблемой, и обсудили возможные способы ее решения.
«Очень много женщин сегодня активно создают стартапы, достаточно большой процент женщин в России занимают руководящие посты в компаниях. И я могу сказать, что все больше компаний в России, международных и крупных, активно работают над созданием комфортной рабочей среды для своих сотрудниц», — сообщила основатель и директор премии Анна Рудакова.
После окончания деловой программы в первый день Форума состоялась церемония вручения премии Woman Who Matters. Награды получили компании, которые внесли значительный вклад в устранение стереотипов по отношению к женской карьере и занимающиеся привлечением внимания к роли женщин в различных сферах деятельности.
Среди спикеров и гостей мероприятия были замечены Валерия, Иосиф Пригожин, Софико Шеварднадзе, Лаура Джугелия, Оксана Лаврентьева, Екатерина Одинцова, Татьяна Веденеева и многие другие.
Всего форум посетили более 3000 зрителей.