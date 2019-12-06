Неотразимая Валерия, элегантная Татьяна Веденеева и другие звезды на бизнес-форуме Woman Who Matters

В конце ноября состоялся третий бизнес-форум Woman Who Matters. В очередной раз спикеры из разных стран обсуждали актуальные вопросы, касающиеся современных женщин. Форум собрал множество селебрити.

29 и 30 ноября в Цифровом Деловом Пространстве состоялся Международный Форум Woman Who Matters. На мероприятии выступили около 300 спикеров из России, Китая, Франции, США.



Екатерина Одинцова

Форум посетили успешные дамы из самых разных сфер деятельности: от менеджмента и дизайна до блогинга и PR. За два дня спикеры и гости мероприятия обсудили такую важную проблему, как роль женщины в современном деловом пространстве, и поделились историями своего успеха.

Валерия и Иосиф Пригожин

Кроме того, без внимания не оставили актуальную тему гендерного равноправия на работе. Присутствующие рассказали о случаях, когда они сталкивались с такой проблемой, и обсудили возможные способы ее решения.

«Очень много женщин сегодня активно создают стартапы, достаточно большой процент женщин в России занимают руководящие посты в компаниях. И я могу сказать, что все больше компаний в России, международных и крупных, активно работают над созданием комфортной рабочей среды для своих сотрудниц», — сообщила основатель и директор премии Анна Рудакова.

Татьяна Веденеева

После окончания деловой программы в первый день Форума состоялась церемония вручения премии Woman Who Matters. Награды получили компании, которые внесли значительный вклад в устранение стереотипов по отношению к женской карьере и занимающиеся привлечением внимания к роли женщин в различных сферах деятельности.

Наталья Шкулева

«Женщины сейчас имеют огромное влияние в большинстве социально-значимых сфер жизни: спорт, бизнес, сервис-услуги. Более того, я считаю, что каждая женщина сама определяет свою роль в этой жизни и что она хочет дать этому миру. Если говорить конкретно обо мне,то для меня это некий баланс, гармония между личными целями и работой, не представляю себя без работы, это органичная часть моей жизни», — заметила Наталья Шкулева, бренд директор ELLE и президент Hearst Shkulev Media.



Среди спикеров и гостей мероприятия были замечены Валерия, Иосиф Пригожин, Софико Шеварднадзе, Лаура Джугелия, Оксана Лаврентьева, Екатерина Одинцова, Татьяна Веденеева и многие другие.



Всего форум посетили более 3000 зрителей.