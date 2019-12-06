Кому из членов королевской семьи на самом деле подражает Кейт Миддлтон

Многие поклонники не сомневаются: Кейт Миддлтон подражает принцессе Диане. Но, согласно одному из британских изданий, на самом деле Кэтрин копирует стиль и поведение совершенно иной леди из семьи Виндзоров.

На днях издание Express удивило читателей необычным предположением: как утверждают журналисты, Кейт Миддлтон, известная особой любовью к аутфитам в стиле принцессы Дианы, в реальности берет пример с другой представительницы королевской семьи.

принцесса Анна и Елизавета II

Кейт Миддлтон внимательно наблюдает за стилем и поступками единственной дочери Елизаветы II — принцессы Анны. О ней не так уж часто пишут таблоиды, а стоило бы, ведь ее считают одной из самых деятельных женщин в королевской семье. Она посвятила себя благотворительности. Анна приступила к выполнению своих обязанностей сразу после окончания средней школы, дважды была замужем и вырастила двух детей: Питера и Зару. Один предложил руку и сердце «канадской Кейт Миддлтон», а другая вышла замуж за регбиста Майка Тиндолла.

Как считают журналисты, именно на Анну, которая предпочитает действия словам, равняется Кейт Миддлтон. И поскольку в будущем ей предстоит стать супругой короля, она решила брать пример с самой активной женщины в семействе Виндзоров.

Так, супруга принца Уильяма следит за стилем родственницы и перенимает у нее некоторые «фишки», как то летящие воздушные платья (которые Анна носила в юности), брюки (в последнее время Кейт появляется в них все чаще) и строгие плотные пальто.

Несмотря на то, что стиль Кейт Миддлтон многие считают «скопированным», ее аутфиты пользуются большой популярностью. Есть целая группа поклонниц, которые называют себя RepliKates и стараются повторить каждый образ герцогини Кембриджской.