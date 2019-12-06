Кому из членов королевской семьи на самом деле подражает Кейт Миддлтон

На днях издание Express удивило читателей необычным предположением: как утверждают журналисты, Кейт Миддлтон, известная особой любовью к аутфитам в стиле принцессы Дианы, в реальности берет пример с другой представительницы королевской семьи.
Кейт Миддлтон внимательно наблюдает за стилем и поступками единственной дочери Елизаветы II — принцессы Анны. О ней не так уж часто пишут таблоиды, а стоило бы, ведь ее считают одной из самых деятельных женщин в королевской семье. Она посвятила себя благотворительности. Анна приступила к выполнению своих обязанностей сразу после окончания средней школы, дважды была замужем и вырастила двух детей: Питера и Зару. Один предложил руку и сердце «канадской Кейт Миддлтон», а другая вышла замуж за регбиста Майка Тиндолла.
Как считают журналисты, именно на Анну, которая предпочитает действия словам, равняется Кейт Миддлтон. И поскольку в будущем ей предстоит стать супругой короля, она решила брать пример с самой активной женщины в семействе Виндзоров.
Несмотря на то, что стиль Кейт Миддлтон многие считают «скопированным», ее аутфиты пользуются большой популярностью. Есть целая группа поклонниц, которые называют себя RepliKates и стараются повторить каждый образ герцогини Кембриджской.