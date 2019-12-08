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Юные российские фигуристки заняли весь пьедестал финала Гран-при

С 5 по 8 декабря в Турине проходит финал Гран-при по фигурному катанию. Российские спортсменки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли все призовые места в женской программе.
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова

7 декабря в Турине состоялся финал Гран-при по фигурному катанию среди женщин. Между собой соревновались шесть девушек: по одной представительнице из Японии и США и четыре — из России. 

Алена Косторная и Алина Загитова
Алена Косторная и Алина Загитова

Честь нашей страны защищали Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Алина Загитова. По итогам короткой и произвольной программ 16-летняя Косторная набрала 247,59 балла, тем самым побив мировой рекорд, принадлежавший Трусовой, и заняла первое место на пьедестале.

Второй оказалась 15-летняя фигуристка Анна Щербакова, заработавшая 240,92 балла. Третье место досталось 15-летней Александре Трусовой — судьи оценили ее выступление на 233,18 баллов. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заняла шестую позицию. 

Примечательно, что все четыре девушки занимаются у одного тренера — Этери Тутберидзе, которая подготовила многих чемпионок фигурного катания.

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08 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @anna__shcherbakova_, @avtrusova, @aliona_officialnew/Instagram, Getty Images

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Тутберидзе- гений!! Поздравляю ее!!Все заслуженно! Теперь весь мир увидел в сотый раз, что Медведева сделала самую большую ошибку в жизни, уйдя от нее!

  • Молодцы девушки и их тренер!

  • Жаль Загитову, хорошо шла поначалу...

  • Гость

    Тутберидзе- гений!! Поздравляю ее!!Все заслуженно! Теперь весь мир увидел в сотый раз, что Медведева сделала самую большую ошибку в жизни, уйдя от нее!

    Уход был самым правильным решением для Медведевой как для спортсмена. Ей бы не было места в этой команде и могла тихо уйти под благодарственные возгласы, но она не захотела быть ветераном в 18 лет. Это же переживает Загитова, но Алина не уйдет, а дай Бог, пройдет этап роста и перестроится и найдет себя. Ее ждет тяжелый год и не потому что девочки прыгают 4-ые. Они их прыгают здорово, но женское катает там только Алена Косторная.

  • Молодцы девочки🎊👍🏻👍🏻👍🏻Уминицы, красавицы

  • Вот и хорошо.. А то раньше одна навка была. 20 лет назад завоевала золото и до сих пор всем этим тычет. Толпа новых, молодых и талантливых пришла на смену..а Навка пусть себе катает в 45 юных принцесс на бюджетные деньги.

  • Я не понимаю, как можно так нагло обесценивать ежедневный труд девочек и приписывать все достижения Этери?

  • Косторная, любимица, прелесть как хороша! И красавица и катает лучше всех-изящная, лёгкая и харизматичная!Анечка прелесть - талантливая, хрупкая, а речь самая поставленная, слушать одно удовольствие.Загитову люблю и именно из - за нее начала смотреть ФК, но тяжкло ей будет тягаться с такими талантливыми девушками! А там и новая звезда Валиева - юниорка на пятки наступает. Надеюсь она будет работать над собой дальше и радовать нас своими победами.Насчет Трусовой... Не люблю ее катание, берет только квадами. Напоминает машину-робота. Не зря ее ракетой назвали. Ей бы улучшать компоненты и пластику и быть более устойчивой в прыжках-падает уж очень часто. Тогда могла бы побеждать соперниц

  • Никто не обесценивает, у них зарплата хорошая и премиальные.а загитова со своими нюнями бесит:и так уже немало заработала-квартиру купила в москве,в ижевске своем имеет подаренную трешку, ресторан открыла,на рекламе имеет огромный доход. ей все мало.вчера катлась очень тяжеловесно.ну заработала уже нехило,дай дорогу другим,не мучай себя и остальных своим жалким прокатом. Смешны,жалеющие ее

  • Загитова оформилась, опять подростки победили. Скоро прикроют это. Взрослые соревнования - от 18 лет и точка.

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