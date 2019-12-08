Юные российские фигуристки заняли весь пьедестал финала Гран-при

С 5 по 8 декабря в Турине проходит финал Гран-при по фигурному катанию. Российские спортсменки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли все призовые места в женской программе.

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова

7 декабря в Турине состоялся финал Гран-при по фигурному катанию среди женщин. Между собой соревновались шесть девушек: по одной представительнице из Японии и США и четыре — из России.

Алена Косторная и Алина Загитова

Честь нашей страны защищали Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Алина Загитова. По итогам короткой и произвольной программ 16-летняя Косторная набрала 247,59 балла, тем самым побив мировой рекорд, принадлежавший Трусовой, и заняла первое место на пьедестале.

Второй оказалась 15-летняя фигуристка Анна Щербакова, заработавшая 240,92 балла. Третье место досталось 15-летней Александре Трусовой — судьи оценили ее выступление на 233,18 баллов. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заняла шестую позицию.

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Примечательно, что все четыре девушки занимаются у одного тренера — Этери Тутберидзе, которая подготовила многих чемпионок фигурного катания.