Мать 4 сыновей из Кемерово стала «Миссис Земной шар-2019»

В этом году за звание Миссис Земной шар боролись представительницы 70 стран. Однако победа досталась одной — россиянке Ксении Кривко.

Ксения Кривко

Ежегодно во всем мире проходит множество конкурсов красоты. 7 декабря в китайском Шэньчжэнь состоялось состязание среди замужних дам «Миссис Земной шар-2020».

Победу одержала многодетная жительница Кемерово — 37-летняя Ксения Кривко.

Ксения Кривко с мужем Петром и детьми

Для россиянки это оказался не первый подобный конкурс. В 2019 году она стала «Миссис Кемерово», а затем получила​ титул «Миссис Россия Земной шар» на конкурсе «Миссис Россия-2019».



37-летняя Ксения воспитывает четверых сыновей: 10-летнего Александра, 9-летнего Алексея, 6-летнего Сергея и 2-летнего Владимира, которые вместе с папой Петром болели за маму на протяжении всего конкурса.



1 2 3 ... 9 7 декабря в Китае состоялся финал конкурса красоты среди замужних дам

Второе место заняла представительница Эквадора Джованна Андраде, а бронза досталась 32-летней уроженке Крыма Анастасии Божковой.