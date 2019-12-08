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Мать 4 сыновей из Кемерово стала «Миссис Земной шар-2019»

В этом году за звание Миссис Земной шар боролись представительницы 70 стран. Однако победа досталась одной — россиянке Ксении Кривко.
Ксения Кривко
Ксения Кривко

Ежегодно во всем мире проходит множество конкурсов красоты. 7 декабря в китайском Шэньчжэнь состоялось состязание среди замужних дам «Миссис Земной шар-2020».

Победу одержала многодетная жительница Кемерово — 37-летняя Ксения Кривко.
Ксения Кривко с мужем Петром и детьми
Ксения Кривко с мужем Петром и детьми

Для россиянки это оказался не первый подобный конкурс. В 2019 году она стала «Миссис Кемерово», а затем получила​ титул «Миссис Россия Земной шар» на конкурсе «Миссис Россия-2019». 

37-летняя Ксения воспитывает четверых сыновей: 10-летнего Александра, 9-летнего Алексея, 6-летнего Сергея и 2-летнего Владимира, которые вместе с папой Петром болели за маму на протяжении всего конкурса. 

Второе место заняла представительница Эквадора Джованна Андраде, а бронза досталась 32-летней уроженке Крыма Анастасии Божковой.

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08 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @krivko_ksenia/Instagram, Пресс-служба

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Надо же, 4 сына))) И симпатичные все. У самой тетки фигура отличная, а для 4 раза рожавшей - вообще супер. Лицо непонятно, а зафотошопили норм))

  • Сыновья все очаровательные! мама красавица! Может что-то и сделала себе, но выглядит отлично и для мамы 4 детей просто шикарная фигура!

  • Ну эта девушка реально привлекательная.
    Молодец, шла к своей мечте и выиграла.
    А то тут несколько месяцев назад была статься, тоже конкурс красоты среди вроде бы мам или замужних, что-то в этом роде. Так там победу одержала кошмарная бабища 50+ с пердогидролтными волосами...

  • Сама на себя не похожа, лицо вытянутое как у верблюда, зубы как у лошади. Колоссальная работа пластических хирургов и стоматологов. :(

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