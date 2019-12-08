Мать 4 сыновей из Кемерово стала «Миссис Земной шар-2019»

Ежегодно во всем мире проходит множество конкурсов красоты. 7 декабря в китайском Шэньчжэнь состоялось состязание среди замужних дам «Миссис Земной шар-2020».
Для россиянки это оказался не первый подобный конкурс. В 2019 году она стала «Миссис Кемерово», а затем получила титул «Миссис Россия Земной шар» на конкурсе «Миссис Россия-2019».
37-летняя Ксения воспитывает четверых сыновей: 10-летнего Александра, 9-летнего Алексея, 6-летнего Сергея и 2-летнего Владимира, которые вместе с папой Петром болели за маму на протяжении всего конкурса.
Второе место заняла представительница Эквадора Джованна Андраде, а бронза досталась 32-летней уроженке Крыма Анастасии Божковой.