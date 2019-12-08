34-летняя актриса Агния Кузнецова впервые стала мамой

Агния Кузнецова и Максим Петров счастливы в браке уже четыре года. На днях супруг актрисы поделился радостной новостью — он теперь не только муж, но еще и папа!

Агния Кузнецова

34-летняя Агния Кузнецова не любит афишировать личную жизнь, однако в октябре стало известно, что звезда картины «Все умрут, а я останусь» ждет ребенка — на премьере фильма «Текст» она появилась с округлившимся животом.

О том, что звезда стала мамой, сообщил ее супруг Максим Петров. Он опубликовал фото, на котором позирует с букетом цветов в руках.

«Я стал отцом», — подписал снимок Максим. Фолловеры сразу же начали поздравлять новоиспеченных родителей. «Здоровья малышу и маме и безграничного вам счастья», — комментировали интернет-пользователи новый снимок.



1 2 3 ... 10 Максим Петров и Агния Кузнецова давно мечтали о ребенке

Молодые родители пока что не раскрыли имя малыша, однако вскоре после публикации Петрова актриса поделилась первой фотографией наследника. «Спасибо, Господи! Сын. Моя вселенная», — сообщила Агния.