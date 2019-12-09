Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: Евгений Петросян женился на 30-летней Татьяне Брухуновой

Этот день настал! Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали мужем и женой, если верить источникам. Возлюбленные поженились в начале декабря.

Тут такое дело... Кажется, Евгений Петросян больше не завидный 74-летний холостяк. СМИ сообщают, что юморист женился на своей 30-летней музе Татьяне Брухуновой.

«Они поженились в начале декабря», — поделился с «Комсомольской правдой» друг Петросяна, пожелавший остаться анонимным.

Если эта информация подтвердится, на место сразу встанет тот факт, что Татьяна опубликовала в Инстаграме фото букета белых пионов, подозрительно похожего на свадебный.

Ну что ж, поздравляем новоиспеченных супругов!

Напомним, Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко в 2018 году. Тогда же и стало известно, что вот уже несколько лет юморист счастлив с другой женщиной, своей помощницей Татьяной. 

Брухунову называли виновницей разлада в самой крепкой юмористической семье страны, однако она заявила, что между Евгением Вагановичем и его женой уже не было «брака»: «Я видела партнерские, уважительные отношения, но брака — нет. Хотя это не моего ума дело. И на тот момент он был глубоко одиноким человеком. Такие люди могут иметь незыблемый стержень в работе, но в быту — нет. Он был как ребенок, совершенно одинокий».

«Если бы у него все было хорошо в семье, он бы не ушел. ''Истории любви'' не совсем применима в нашем случае. Это не вспышка как в молодости. Это душевный комфорт, назвала бы я это так. Это тот человек, который пришел в мою жизнь и раскрыл меня», — рассказала Брухунова в интервью Дмитрию Борисову.

Перейти к обсуждению 27


09 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, Legion-Media.ru
Теги

Татьяна Брухунова, Евгений Петросян

Реклама

27 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Брухунова такая специалистка чужую семейную жизнь комментировать)).

  • "Это тот человек, который пришел в мою жизнь и раскрыл меня», — и заодно раскрыл свой кошелек, но это так, бонусом шло.

  • Хахахаха! Завидный 74-летний холостяк :):):)Кто в здравом уме в 30 лет может мечтать о том, чтобы жить с 74-летним дедом?

  • Танечка твоя молодость дороже любых денег. Зря ты надеешься, что в 45 тебя полюбит молодой и красивый даже если ты будешь богатой.... Любви вам!

  • Ну что тут скажешь? Поживём - увидим )))

  • Очень неприятно смотреть на ее фотки, где с неё буквально с ценниками свисает люкс. Да и вообще грязноватая история..

  • Даже Петросян женился. А мой бывший мурыжит женщин, с последней 6 лет живет, все обещаниями кормит, никак не может решиться свое драгоценное тельце в загс отвести.

  • О,поздравляю молодых!))

  • Поторопился , Евгений. Уильям 9 лет проверял невесту на годность.

  • Ваганович мужик я считаю.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.