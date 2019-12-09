СМИ: Евгений Петросян женился на 30-летней Татьяне Брухуновой

Этот день настал! Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали мужем и женой, если верить источникам. Возлюбленные поженились в начале декабря.

Тут такое дело... Кажется, Евгений Петросян больше не завидный 74-летний холостяк. СМИ сообщают, что юморист женился на своей 30-летней музе Татьяне Брухуновой.

«Они поженились в начале декабря», — поделился с «Комсомольской правдой» друг Петросяна, пожелавший остаться анонимным.

Если эта информация подтвердится, на место сразу встанет тот факт, что Татьяна опубликовала в Инстаграме фото букета белых пионов, подозрительно похожего на свадебный.

Ну что ж, поздравляем новоиспеченных супругов!

Напомним, Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко в 2018 году. Тогда же и стало известно, что вот уже несколько лет юморист счастлив с другой женщиной, своей помощницей Татьяной.

Брухунову называли виновницей разлада в самой крепкой юмористической семье страны, однако она заявила, что между Евгением Вагановичем и его женой уже не было «брака»: «Я видела партнерские, уважительные отношения, но брака — нет. Хотя это не моего ума дело. И на тот момент он был глубоко одиноким человеком. Такие люди могут иметь незыблемый стержень в работе, но в быту — нет. Он был как ребенок, совершенно одинокий».

1 2 3 ... 8 Татьяна Брухунова родилась в Туле в 1989 году

«Если бы у него все было хорошо в семье, он бы не ушел. ''Истории любви'' не совсем применима в нашем случае. Это не вспышка как в молодости. Это душевный комфорт, назвала бы я это так. Это тот человек, который пришел в мою жизнь и раскрыл меня», — рассказала Брухунова в интервью Дмитрию Борисову.