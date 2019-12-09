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Евгения Феофилактова намекнула, что снова влюблена

Евгения Феофилактова обожает интриговать подписчиков. Вот и на этот раз она намекнула, что ее сердце несвободно, но никаких подробностей сообщать не стала.

В жизни Евгении Феофилактовой все происходит с такой скоростью, что мы не успеваем за ней следить. То она представляет публике своего нового возлюбленного, то объявляет о скорой свадьбе, а через пару недель расстается с мужчиной и удаляет все совместные фото из Инстаграма.

Собственно, говорим мы о скоротечных отношениях экс-участницы «Дома-2» и ливанского бизнесмена Маджида Гиагиа. Он расстался с Феофилактовой неделю назад. Говорит, что сам был инициатором разрыва. 

«Главная причина, по которой мы расстались, — это зависимость Жени от социальных сетей и жажда славы. Как бизнесмен и хорошо известный продюсер, я не хочу, чтобы моя будущая жена публиковала откровенные фото в Инстаграме и заботилась только о жизни в социальных сетях, а не о своей семье. У меня есть скриншоты всех наших разговоров по этому вопросу, на случай если она скажет, что все мои слова — неправда. Советую ей как можно скорее обратиться к психиатру, потому что в конечном итоге будет страдать она», — заявил Маджид.

Женя долго не грустила, удалила все фото Маджида из Инстаграма и уже отдыхает в компании друзей. Гиагиа тоже не страдает и тусуется с длинноногими моделями, совершенно этого не скрывая.

Однако неожиданно Евгения намекнула подписчикам, что у нее снова есть любовь! Девушка выложила в Инстаграм фото и подписала его: «Я загадала одно желание, думаю, летом оно уже сбудется, а может, даже чуть раньше. Я буду самой счастливой». Подписчик уточнил, что же она имеет в виду — не любовь ли? Тогда Феофилактова решила расставить точки над i: «Думаете, у меня ее нет?».

Фолловеры, впрочем, честно написали, что так и думают: «Судя по тому, что исчезли все фото с Маджидом, о котором столько было сказано лестных слов, то нет!».

Что же случилось: Евгения снова сошлась с Гиагиа или уже нашла нового мужчину? Ждем раскрытия интриги!

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09 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Клоун свалил в туман, а цирк остался. Прикольно, поржем над очередным Королем Мира, Властелином Галактики или как там она их называет😆

  • Прям Баба-Пуля чес слово))))

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