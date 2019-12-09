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«Полный бред»: сестра Жанны Фриске прокомментировала интервью Дмитрия Шепелева

На прошлой неделе вышло интервью Дмитрия Шепелева для шоу «Осторожно, Собчак!». Телеведущий рассказал о том, что Жанна Фриске два года до смерти не общалась со своим отцом. Такие заявления устроили не всех.
Наталья и Жанна Фриске
Наталья и Жанна Фриске

Дмитрий Шепелев снова взбудоражил общественность. 4 декабря на YouTube появилось интервью телеведущего о воспитании сына Платона, его новой возлюбленной и отношениях с семьей покойной Жанной Фриске.

Помимо многих резонансных заявлений Дмитрий рассказал следующее: «За те два года, что прошли с момента нашего знакомства до ее болезни, когда мы узнали о диагнозе, я видел ее отца один раз. У нее были тяжелейшие отношения с отцом. Они не разговаривали по полгода. Она предупреждала, что они, безусловно, будут гадить и в силу возможности бороться».

Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев

Сначала возмутился Владимир Фриске, сам отец Жанны. В беседе с изданием Teleprogramma.pro он высказал все, что думает по этому поводу: «Чтоб он сдох после таких слов! Мы с дочкой последние два года не отходили друг от друга. И она любила что папу, что маму больше всего на свете. Эту м***ь она ненавидела».

Теперь к отцу присоединилась и его младшая дочь Наталья. Сестра Жанны Фриске рассказала, что словам Шепелева нельзя доверять. В студии программы «Звезды сошлись» женщина прокомментировала его заявления: «Я посмотрела его интервью отрывками. Мне присылают все, кому, наверное, не лень. Он не хотел, чтобы мы виделись с Платоном. На все вопросы был готов отвечать только через адвоката. На контакт с нами через судебных приставов не шел».

Наталья Фриске
Наталья Фриске

Кроме того, Наталья поведала, что на свидания с Платоном приходили только они с матерью: «Мы с мамой вдвоем приходили на свидания с Платоном. Там была крохотная комнатушка. Метра три, не больше. Причем в этой комнатушке, кроме Платона, меня, мамы, Дмитрия, было еще шесть его охранников. На выходе из здания стояли еще десять человек из его охраны».

Таже Наталья опровергла слова Шепелева о том, что Жанна не общалась с отцом. «Это полный бред. У них всегда с папой были теплые отношения», — заявила Наталья.

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09 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, @friske_natalia, @dmitryshepelev/Instagram
Теги

Жанна Фриске, Платон Шепелев-Фриске, Наталья Фриске, Владимир Фриске

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну не знаю. ..Всегда на всех фотках Жанна с папой и мамой в обнимку была. Во всех интервью говорила, как она их любит. И вдруг Шекелей в интервТюмени с Собчак сказал такую грязь. Зачем он оболгал Жанну ? (...

  • Сори. Автокорректур

  • Как им не надоело мусолить друг друга.

  • Гость

    Ну не знаю. ..Всегда на всех фотках Жанна с папой и мамой в обнимку была. Во всех интервью говорила, как она их любит. И вдруг Шекелей в интервТюмени с Собчак сказал такую грязь. Зачем он оболгал Жанну ? (...

    Ну да так любила папаню. Но почему как заболела ее папаня ее лечить не стал, а лечение перекинул на Шепелева ( наверно от любви). Есть фото в интернете где ей 40 лет отмечает ДР. и папани рядом нет, есть фото с крещения Платона и тоже любящего деда нет. Зато когда умерла дочь обскакал все шоу, выставляя ее...

  • Если ей верит, то Шепелева охраняют лучше, чем президента.) 16 охранников сразу.) Фриски заврались.

  • Н. Копылова на своей странице в Инстаграм подтвердила, что сделала пластическую операцию. Открыла бизнес на Шри-Ланке. При этом сама занимается тем, что делает ногти и губы. Ни мужа, ни покровителя нет. Откуда деньги на подобную жизнь, всем понятно. Поливают грязью, обзывают, желают смерти отцу внука, ЕДИНСТВЕННОМУ оставшемуся родителю, желая внуку стать полным сиротой. Врут, воруют, изворачиваются. От таких родственников надо и самому держаться подальше, и психику ребенка сохранять.

  • Гость

    Как им не надоело мусолить друг друга.

    А чем им ещё заняться? Особенно этой! Только отдыхает постоянно. Не понятно от чего. Наверное от безделья.

  • С волками жить, по волчьи выть, это я про охранников, значит так себя вели агрессивно , что Шепелева пришлось охрану нанимать. В этом истории я на стороне Дмитрия, повел себя достойно, по шоу не бегал, сына растит, что ещё нужно

  • Шепелев дословно сказал, что за 2 года отношений с Жанной до ее болезни, он видел ее отца один раз. При том, что они жили с ней вместе.Это не говорит о том, что Жанна не любила отца, но отношения были сложные. Про деньги Русфонда, кажется, уже следствие было проведено, суд все выяснил/доказал и решение вынес, к чему Наталья сейчас начинает снова голословно обвинять? Но основной момент, который и меня лично напрягает, это то, что отец Жанны :а) Какой судьбы он хочет мальчику? Кто вместо Дмитрия будет воспитывать и содержать ребёнка, если он, не дай бог, сиротой останется?;Б) как взрослый и мудрый человек не попытался наладить отношения с отцом своего внука, занять подобающее ДЕДУ положение, непрерывно оскорбляя Шепелева. В) все эти походы на ток-шоу и перетряхиваете грязного белья, на самом деле, для ребёнка- зло. Психологическое, прежде всего. В общем, после интервью Шепелева, я его зауважала. Он думает о сыне, о его психике, воспитании и нормальной жизни. И правильно делает, что не даёт родным Жанны сделать из мальчика депрессивного невротика.

  • Дима низкий и мерзкий мужиченка. Чтобы его родной сын так же обделял вниманием, как он Жаниных родителей.

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Гость 2019-12-01 22:43:00
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Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
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