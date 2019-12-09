«Полный бред»: сестра Жанны Фриске прокомментировала интервью Дмитрия Шепелева

На прошлой неделе вышло интервью Дмитрия Шепелева для шоу «Осторожно, Собчак!». Телеведущий рассказал о том, что Жанна Фриске два года до смерти не общалась со своим отцом. Такие заявления устроили не всех.

Наталья и Жанна Фриске

Дмитрий Шепелев снова взбудоражил общественность. 4 декабря на YouTube появилось интервью телеведущего о воспитании сына Платона, его новой возлюбленной и отношениях с семьей покойной Жанной Фриске.

Помимо многих резонансных заявлений Дмитрий рассказал следующее: «За те два года, что прошли с момента нашего знакомства до ее болезни, когда мы узнали о диагнозе, я видел ее отца один раз. У нее были тяжелейшие отношения с отцом. Они не разговаривали по полгода. Она предупреждала, что они, безусловно, будут гадить и в силу возможности бороться».

Дмитрий Шепелев

Сначала возмутился Владимир Фриске, сам отец Жанны. В беседе с изданием Teleprogramma.pro он высказал все, что думает по этому поводу: «Чтоб он сдох после таких слов! Мы с дочкой последние два года не отходили друг от друга. И она любила что папу, что маму больше всего на свете. Эту м***ь она ненавидела».

Теперь к отцу присоединилась и его младшая дочь Наталья. Сестра Жанны Фриске рассказала, что словам Шепелева нельзя доверять. В студии программы «Звезды сошлись» женщина прокомментировала его заявления: «Я посмотрела его интервью отрывками. Мне присылают все, кому, наверное, не лень. Он не хотел, чтобы мы виделись с Платоном. На все вопросы был готов отвечать только через адвоката. На контакт с нами через судебных приставов не шел».

Наталья Фриске

Кроме того, Наталья поведала, что на свидания с Платоном приходили только они с матерью: «Мы с мамой вдвоем приходили на свидания с Платоном. Там была крохотная комнатушка. Метра три, не больше. Причем в этой комнатушке, кроме Платона, меня, мамы, Дмитрия, было еще шесть его охранников. На выходе из здания стояли еще десять человек из его охраны».

Таже Наталья опровергла слова Шепелева о том, что Жанна не общалась с отцом. «Это полный бред. У них всегда с папой были теплые отношения», — заявила Наталья.