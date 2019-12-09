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51-летняя Ольга Шукшина поведала о сделанной липосакции, после которой на нее стали чаще обращать внимание мужчины

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной призналась, что сделала пластическую операцию. Заметно похудевшая знаменитость считает, что после 50 жизнь только начинается!
Ольга Шукшина

Ольга Шукшина в эфире программы «Звезды сошлись» рассказала о своей пластической операции. Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной избавилась от лишних килограммов с помощью липосакции. 

Ольга решилась на операцию из-за своего живота, который, по ее словам, «нельзя было спрятать ни под брюки, ни над ними, никуда». Шукшина нашла хирурга в Египте, операция обошлась всего в две тысячи долларов (около 127 500 рублей). Отметим, что средняя цена по Москве на подобную услугу в 2,5 раза выше.

Ольга Шукшина

Шукшина рассказала, что операцию перенесла хорошо, но единственное, что ее смущает — это большой синий шрам внизу живота. Впрочем, врачи обещали, что со временем он побелеет и станет меньше. 

После липосакции Ольга стала ловить на себе восхищенные взгляды мужчин. К тому же 51-летняя знаменитость начала делать более яркий макияж и выбирать смелые аутфиты. Как говорит сама Шукшина: «После 50 жизнь только начинается!». Звездная мама Ольги поддержала решение дочери и призналась, что, будь она помоложе, «с удовольствием бы сделала такую же операцию».

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09 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото НТВ/YouTube.com, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru

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