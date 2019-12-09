«Я старая дева, старая невеста, старородящая»: Екатерина Варнава объяснила, почему не выйдет замуж

Поклонников Екатерины Варнавы и представителей СМИ часто интересует, когда же она отправится под венец. Звезда Comedy Woman не стала юлить и прояснила ситуацию. Кажется, в ближайшее время мы не увидим Варнаву в подвенечном платье.

Екатерина Варнава не первый год встречается с танцором Константином Мякиньковым. Четыре года назад он сделал ей предложение, и с тех пор в прессе периодически появлялись известия о готовящейся (или даже уже состоявшейся) свадьбе. Однако время шло, а фоторепортажа с торжества или официального объявления так и не было.

На днях 35-летняя Варнава рассказала корреспондентам программы «Ты не поверишь!», стоит ли ждать в ближайшее время перемен в ее статусе.

«У меня не будет свадьбы. Это уже решенный вопрос. Свадьба сейчас уже не актуальна. Я старая дева, старородящая, старая невеста какая-то, зачем?» — сообщила Екатерина.

При этом поклонникам звезды Comedy Woman не стоит переживать: Константин и Екатерина по-прежнему вместе. Просто для актрисы на первом месте стоит не пышная свадьба, а рождение наследников. И именно об этом она думает чаще, чем о белом платье, фате и букете.

«Дети — это цель. Просто мечта. Хочу близнецов-пацанов. А как скоро — не знаю», — заметила Варнава.

9 декабря Варнаве исполнилось 35 лет. Woman.ru поздравляет актрису с днем рождения!