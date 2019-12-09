«Я старая дева, старая невеста, старородящая»: Екатерина Варнава объяснила, почему не выйдет замуж

Екатерина Варнава не первый год встречается с танцором Константином Мякиньковым. Четыре года назад он сделал ей предложение, и с тех пор в прессе периодически появлялись известия о готовящейся (или даже уже состоявшейся) свадьбе. Однако время шло, а фоторепортажа с торжества или официального объявления так и не было.
На днях 35-летняя Варнава рассказала корреспондентам программы «Ты не поверишь!», стоит ли ждать в ближайшее время перемен в ее статусе.
При этом поклонникам звезды Comedy Woman не стоит переживать: Константин и Екатерина по-прежнему вместе. Просто для актрисы на первом месте стоит не пышная свадьба, а рождение наследников. И именно об этом она думает чаще, чем о белом платье, фате и букете.
9 декабря Варнаве исполнилось 35 лет. Woman.ru поздравляет актрису с днем рождения!