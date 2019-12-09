Настя Ивлеева резко ответила на вопрос, почему не спешит становиться матерью

Элджей и Настя Ивлеева официально поженились несколько месяцев назад, и теперь поклонники с нетерпением ждут, когда звезды объявят о скором пополнении в семье. Недавно телеведущая дала понять, что вопросы на эту тему ее сильно утомляют.

Элджей и Настя Ивлеева

В сентябре Элджей и Настя Ивлеева официально стали мужем и женой. Поклонники долго ждали этого события и засыпали влюбленных вопросами о свадебном торжестве.

Поликовав после новостей о браке звезд, фанаты переключились на следующую тему и стали пытаться узнать, хотят ли новоиспеченные супруги завести ребенка.

В микроблоге телеведущей постоянно появляются комментарии на этот счет. К тому же в скором времени у лучшей подруги Насти, блогера Иды Галич, родится первенец. Ну чем, спрашивается, Ивлеева ее хуже?

Решив окончательно закрыть обсуждение подобной темы, 8 декабря в своих инстаграм-историях Настя порассуждала о материнстве.

«Вы, наверное, сейчас обалдеете, но у многих жизнь не крутится лишь вокруг того, чтобы выйти замуж и родить ребенка. У многих девочек есть интересы. Например, к развитию, к построению бизнеса, да и вообще к огромному количеству вещей, которые делают нас счастливыми. Человек может быть к этому просто не готов», — сказала Ивлеева.

Знаменитость возмутило, что поклонники пытаются навязать ей общепринятые стереотипы о возрасте и обязательном становлении женщины как матери. Ивлеева заметила, что это неприлично — постоянно спрашивать человека о том, хочет ли он заводить детей и когда именно планирует это сделать.

Кроме того, Настя поведала, что точно не станет думать о расширении семьи только лишь из-за того, что у ее подруги скоро появится ребенок. Ивлеева считает участие в подобном «соревновании» глупым и в корне неправильным.