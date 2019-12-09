Настя Ивлеева резко ответила на вопрос, почему не спешит становиться матерью

В сентябре Элджей и Настя Ивлеева официально стали мужем и женой. Поклонники долго ждали этого события и засыпали влюбленных вопросами о свадебном торжестве.
В микроблоге телеведущей постоянно появляются комментарии на этот счет. К тому же в скором времени у лучшей подруги Насти, блогера Иды Галич, родится первенец. Ну чем, спрашивается, Ивлеева ее хуже?
Решив окончательно закрыть обсуждение подобной темы, 8 декабря в своих инстаграм-историях Настя порассуждала о материнстве.
Знаменитость возмутило, что поклонники пытаются навязать ей общепринятые стереотипы о возрасте и обязательном становлении женщины как матери. Ивлеева заметила, что это неприлично — постоянно спрашивать человека о том, хочет ли он заводить детей и когда именно планирует это сделать.
Кроме того, Настя поведала, что точно не станет думать о расширении семьи только лишь из-за того, что у ее подруги скоро появится ребенок. Ивлеева считает участие в подобном «соревновании» глупым и в корне неправильным.