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Настя Ивлеева резко ответила на вопрос, почему не спешит становиться матерью

Элджей и Настя Ивлеева официально поженились несколько месяцев назад, и теперь поклонники с нетерпением ждут, когда звезды объявят о скором пополнении в семье. Недавно телеведущая дала понять, что вопросы на эту тему ее сильно утомляют. 
Рэпер Элджей, Настя Ивлеева
Элджей и Настя Ивлеева

В сентябре Элджей и Настя Ивлеева официально стали мужем и женой. Поклонники долго ждали этого события и засыпали влюбленных вопросами о свадебном торжестве. 

Поликовав после новостей о браке звезд, фанаты переключились на следующую тему и стали пытаться узнать, хотят ли новоиспеченные супруги завести ребенка. 

В микроблоге телеведущей постоянно появляются комментарии на этот счет. К тому же в скором времени у лучшей подруги Насти, блогера Иды Галич, родится первенец. Ну чем, спрашивается, Ивлеева ее хуже?

Решив окончательно закрыть обсуждение подобной темы, 8 декабря в своих инстаграм-историях Настя порассуждала о материнстве. 

«Вы, наверное, сейчас обалдеете, но у многих жизнь не крутится лишь вокруг того, чтобы выйти замуж и родить ребенка. У многих девочек есть интересы. Например, к развитию, к построению бизнеса, да и вообще к огромному количеству вещей, которые делают нас счастливыми. Человек может быть к этому просто не готов», — сказала Ивлеева. 

Знаменитость возмутило, что поклонники пытаются навязать ей общепринятые стереотипы о возрасте и обязательном становлении женщины как матери. Ивлеева заметила, что это неприлично — постоянно спрашивать человека о том, хочет ли он заводить детей и когда именно планирует это сделать. 

Кроме того, Настя поведала, что точно не станет думать о расширении семьи только лишь из-за того, что у ее подруги скоро появится ребенок. Ивлеева считает участие в подобном «соревновании» глупым и в корне неправильным. 

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09 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @_agentgirl, @nastyaivleeva, @sayonaraboy/Instagram
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Настя Ивлеева, Рэпер Элджей

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Все верно ответила. Никакой грубости в ее ответе нет.

  • Правильно сказала. Кроме детей в жизни куча всего интересного

  • А почему должна спешить? Задолбали со своими детьми. Такое ощущение, что как только тебе переваливает за 25, все ждут цирк на дроте. Когда же она залетит, станет круглой и разродится, когда же начнет зависеть от ребенка и его, ребенкиных потребностей? Что? Она не хочет рожать? Так ничестнааа!

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