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Елена Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Евгения Петросяна

Совсем недавно стало известно о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали мужем и женой. В надежде узнать, правда ли это, журналисты обратились к бывшей супруге юмориста Елене Степаненко. 
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

9 декабря СМИ сообщили, что 74-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова официально оформили отношения. Если верить инсайдерам, пародист женился на молодой помощнице еще несколько дней назад. 

Знаменитости тщательно скрывают настоящее положение дел, хотя в своем микроблоге Брухунова и написала, что сейчас она как никогда счастлива. 

Напомним, о романе Татьяны и Евгения Вагановича стало известно на фоне скандального развода мужчины. Тогда хейтеры называли молодую ассистентку истинной причиной разлада юмориста с Еленой Степаненко. 

Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
 

Узнав о предполагаемой свадьбе знаменитостей, журналисты решили сразу же обратиться к Елене Григорьевне и узнать, как она относится к такому положению дел. 

Корреспондент портала Super.ru попытался связаться со Степаненко, но она отказалась от телефонного разговора. 

«Я не в курсе. Если это действительно правда, я желаю им счастья!» — кратко прокомментировала новость юмористка и положила трубку. 

Кстати, сама Татьяна Брухунова не опровергает слухи о замужестве. На слова фолловеров в своем микроблоге она отвечает не возражениями, как это обычно происходит, а загадочными полунамеками. «Вы так уверенно пишете об этом, словно свечку держали», — ответила одной из подписчиц о свадьбе молодая женщина. 

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09 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @bruhunova, @petrosyanevgeny/Instagram, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru
Теги

Елена Степаненко, Все о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А Виторган орал - только после меня в очередь. Степаненко оказалась куда интеллигентнее.

  • Со Степаненко Петросян смог сколотить капитал. Посмотрим, чем порадует новая мадам.

  • А новая мадам поможет с накопленным капиталом расстаться 😃

  • Гость

    А новая мадам поможет с накопленным капиталом расстаться 😃

    Без сомнений).

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