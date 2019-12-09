Елена Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Евгения Петросяна

Совсем недавно стало известно о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали мужем и женой. В надежде узнать, правда ли это, журналисты обратились к бывшей супруге юмориста Елене Степаненко.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

9 декабря СМИ сообщили, что 74-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова официально оформили отношения. Если верить инсайдерам, пародист женился на молодой помощнице еще несколько дней назад.

Знаменитости тщательно скрывают настоящее положение дел, хотя в своем микроблоге Брухунова и написала, что сейчас она как никогда счастлива.

Напомним, о романе Татьяны и Евгения Вагановича стало известно на фоне скандального развода мужчины. Тогда хейтеры называли молодую ассистентку истинной причиной разлада юмориста с Еленой Степаненко.

Узнав о предполагаемой свадьбе знаменитостей, журналисты решили сразу же обратиться к Елене Григорьевне и узнать, как она относится к такому положению дел.

Корреспондент портала Super.ru попытался связаться со Степаненко, но она отказалась от телефонного разговора.

«Я не в курсе. Если это действительно правда, я желаю им счастья!» — кратко прокомментировала новость юмористка и положила трубку.

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Кстати, сама Татьяна Брухунова не опровергает слухи о замужестве. На слова фолловеров в своем микроблоге она отвечает не возражениями, как это обычно происходит, а загадочными полунамеками. «Вы так уверенно пишете об этом, словно свечку держали», — ответила одной из подписчиц о свадьбе молодая женщина.