Елена Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Евгения Петросяна

9 декабря СМИ сообщили, что 74-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова официально оформили отношения. Если верить инсайдерам, пародист женился на молодой помощнице еще несколько дней назад.
Напомним, о романе Татьяны и Евгения Вагановича стало известно на фоне скандального развода мужчины. Тогда хейтеры называли молодую ассистентку истинной причиной разлада юмориста с Еленой Степаненко.
Узнав о предполагаемой свадьбе знаменитостей, журналисты решили сразу же обратиться к Елене Григорьевне и узнать, как она относится к такому положению дел.
«Я не в курсе. Если это действительно правда, я желаю им счастья!» — кратко прокомментировала новость юмористка и положила трубку.
Кстати, сама Татьяна Брухунова не опровергает слухи о замужестве. На слова фолловеров в своем микроблоге она отвечает не возражениями, как это обычно происходит, а загадочными полунамеками. «Вы так уверенно пишете об этом, словно свечку держали», — ответила одной из подписчиц о свадьбе молодая женщина.