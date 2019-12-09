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«Похожи друг на друга»: Оксана Федорова раскритиковала участниц конкурса «Мисс Вселенная»

8 декабря было названо имя самой красивой девушки Вселенной. Королевой стала представительница ЮАР Зозибине Тунзи. Оксана Федорова высказалась по поводу результатов конкурса.
Оксана Федорова

Обладательница звания «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова высказалась по поводу конкурса, в котором одержала победу 12 лет назад. По ее мнению, претендентки, которые борются за титул самой красивой девушки, стали похожи друг на друга, так что конкурс уже не так интересно смотреть.

41-летняя телеведущая с теплотой вспомнила время, когда сама была конкурсанткой: «Чудесные три недели, когда 77 девушек с разных континентов были вместе, общались, репетировали». Также Федорова рассказала, что участие в «Мисс Вселенная» полностью изменило ее жизнь.

Оксана Федорова

Оксана нелестно высказалась о претендентках на корону: «Конкурсантки стали более стандартизированы. Очень похожи друг на друга, что делает конкурс не таким разнообразным».

Высказывание кажется странным, учитывая, что в 2019 году самой красивой девушкой стала Зозибине Тунзи, представляющая ЮАР. Конечно, это далеко не первый случай, когда темнокожая модель выигрывает международный конкурс, но, согласитесь, это происходит довольно редко.

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09 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @fedorovaoksana/Instagram, Getty Images
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Оксана Федорова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Для меня, лично, Оксана, самая красивая победительница конкурса, фото 10-умопомрачительна! О вкусе в одежде я не говорила))только о внешности))

  • Оксана - настоящая красавица с яркой индивидуальностью.

  • Действительно сейчас благодаря пластической хирургии они стали все одинаковые и неинтересно смотреть.

  • Про яркую индивидуальность: осуждает других, а сама себе ужасные новомодные брови сделала. Двойные стандарты

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