Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на 4 года

Появились новости из Лозанны: Исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение лишить Россию права выступать на крупных спортивных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба WADA.

9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) решил отстранить Россию от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года. Теперь страна несколько лет не сможет устраивать международные турниры, а российским спортсменам придется отказаться от использования флага страны на крупных соревнованиях.

При этом отечественных спортсменов и тренеров могут допустить к международным турнирам, если они смогут доказать, что соблюдали нормы всемирного антидопингового кодекса.

«Если спортсмен из России сможет доказать, что он не участвовал в допинговой программе, что его данные не были частью манипуляций, что он прошел надлежащее тестирование до начала данного мероприятия и что он отвечает любым другим строгим условиям, которые будут определены, ему будет разрешено участвовать в нем», — цитирует РИА Новости председателя комитета по соответствию WADA Джонатана Тейлора.

В 2020 и 2022 годах Россию, возможно, вновь представят спортсмены в форме без опознавательных знаков, как это было на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», — цитирует ТАСС пресс-службу организации.

Кроме того, на заседании в Лозанне было решено лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Теперь, как пишет РБК, судьба участия России в Олимпиадах находится в руках Международного олимпийского комитета. Его глава Томас Бах ранее утверждал, что МОК будет следовать решению WADA.

Напомним, в сентябре 2019-го WADA заподозрило РУСАДА в возможных манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории.