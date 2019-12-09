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Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на 4 года

Появились новости из Лозанны: Исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение лишить Россию права выступать на крупных спортивных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба WADA.

9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) решил отстранить Россию от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года. Теперь страна несколько лет не сможет устраивать международные турниры, а российским спортсменам придется отказаться от использования флага страны на крупных соревнованиях. 

При этом отечественных спортсменов и тренеров могут допустить к международным турнирам, если они смогут доказать, что соблюдали нормы всемирного антидопингового кодекса. 

«Если спортсмен из России сможет доказать, что он не участвовал в допинговой программе, что его данные не были частью манипуляций, что он прошел надлежащее тестирование до начала данного мероприятия и что он отвечает любым другим строгим условиям, которые будут определены, ему будет разрешено участвовать в нем», — цитирует РИА Новости председателя комитета по соответствию WADA Джонатана Тейлора.

В 2020 и 2022 годах Россию, возможно, вновь представят спортсмены в форме без опознавательных знаков, как это было на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. 

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», — цитирует ТАСС пресс-службу организации. 

Кроме того, на заседании в Лозанне было решено лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). 

Теперь, как пишет РБК, судьба участия России в Олимпиадах находится в руках Международного олимпийского комитета. Его глава Томас Бах ранее утверждал, что МОК будет следовать решению WADA. 

Напомним, в сентябре 2019-го WADA заподозрило РУСАДА в возможных манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории. 

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09 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images

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16 комментариев Добавить комментарий
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  • Жалко честных спортсменов, у которых из-за своих непорядочных коллег теперь такие проблемы☹️

  • Печально, конечно, но предлагаю миллионы, которые были заложены на участие нашей страны в этих соревнованиях и теперь, получается, освободившиеся, направить в регионы на оснащение больниц и школ. Это менее зрелищно, зато куда более необходимо и важно.

  • Гость

    Печально, конечно, но предлагаю миллионы, которые были заложены на участие нашей страны в этих соревнованиях и теперь, получается, освободившиеся, направить в регионы на оснащение больниц и школ. Это менее зрелищно, зато куда более необходимо и важно.

    Миллион плюсов вам. Многие богатейшие страны прохладны к олимпиадам и пустым рекордам, зато заботятся о своих гражданах. У детей хорошее детство, у всех экология, туалеты везде есть, в отличии от нашей страны. Стыдно, как пускают не ветер громадные средства.

  • Количество спортсменов из большого спорта давно пора уменьшать. И увеличивать количество хороших районных тренеров, и педагогов в школах. В школах нет даже душа, дети потные сидят на уроках, или с мокрыми головами идут домой. Нужно оздоравливать всех детей страны , а не калечить их на олимписких тренировках, куда доходят единицы.

  • Да и пофиг. Даже хорошо. Величие страны заключается не в ее спортивных достижениях, а в том как живут ее граждане. У нас миллионы за чертой бедности - кому нужны эти медали и награды? Пир во время чумы и просто понты.

  • Гость

    Да и пофиг. Даже хорошо. Величие страны заключается не в ее спортивных достижениях, а в том как живут ее граждане. У нас миллионы за чертой бедности - кому нужны эти медали и награды? Пир во время чумы и просто понты.

    + 100500

  • Так хорошо на душе почему то))))

  • Может на эти деньги построят мусороперерабатывающие заводы? Страна вздохнет от грязи и терриконов.

  • Ну ничего,устроим свою олимпиаду с блекджеком и шлю..ми :-) Мутко все организует!!

  • Гость

    Ну ничего,устроим свою олимпиаду с блекджеком и шлю..ми :-) Мутко все организует!!

    Точно! И пригласим наших африканских и северокорейских друзей. Всех их уделаем и сами себя наградим кучей золотых медалей. А потом будем еще год хвастаться ими на ТВ и усиленно гордиться. Никто нам не нужен, пусть катятся со своей Олимпиадой, не очень-то и хотелось! Обойдемся и сами все сделаем!👍👍👍

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