Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на 4 года

9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) решил отстранить Россию от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года. Теперь страна несколько лет не сможет устраивать международные турниры, а российским спортсменам придется отказаться от использования флага страны на крупных соревнованиях.
При этом отечественных спортсменов и тренеров могут допустить к международным турнирам, если они смогут доказать, что соблюдали нормы всемирного антидопингового кодекса.
В 2020 и 2022 годах Россию, возможно, вновь представят спортсмены в форме без опознавательных знаков, как это было на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
Кроме того, на заседании в Лозанне было решено лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Теперь, как пишет РБК, судьба участия России в Олимпиадах находится в руках Международного олимпийского комитета. Его глава Томас Бах ранее утверждал, что МОК будет следовать решению WADA.
Напомним, в сентябре 2019-го WADA заподозрило РУСАДА в возможных манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории.