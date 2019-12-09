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После слухов о свадьбе Татьяна Брухунова сообщила в Инстаграме об атаках хейтеров

Новость о тайной свадьбе Евгения Петросяна взорвала медиапространство. Неудивительно, что пользователи бурно это обсуждают, а некоторые высказывают свое мнение напрямую Татьяне Брухуновой. 
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова

Похоже, Евгений Петросян женился в пятый раз. 74-летний юморист повел под венец 30-летнюю помощницу Татьяну Брухунову. Пара какое-то время скрывала свои отношения, но все тайное становится явным. 9 декабря анонимный источник из окружения молодоженов сообщил, что свадьба состоялась в начале декабря.

Новость взорвала интернет, и пользователи кинулись в соцсети новоиспеченной супруги Евгения Вагановича, чтобы сообщить ей все, что они об этом думают. 

Татьяна Брухунова решила дать хейтерам отпор, и выложила новый пост с обращением к негативно настроенным комментаторам: «Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины, желаю крепкого здоровья и счастья!». 

К паре Татьяны и Евгения можно относиться по-разному, но, судя по всему, Брухунова может за себя постоять, да еще и сделать это как настоящая леди — вежливо, доходчиво, и с брошью Александра Васильева.

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09 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, @bruhunova/Instagram
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Татьяна Брухунова

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  • Леди? О, этот мир никогда не будет прежним.

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