«Он на меня не похож!»: 8-летнего сына Анастасии Стоцкой утомили постоянные сравнения с Мартином Киркоровым

Пользователи Сети часто обращают внимание на то, как дети Анастасии Стоцкой похожи на Филиппа Киркорова и его отпрысков. Стало известно, что 8-летнему сыну певицы ужасно надоели эти сравнения.

Анастасия Стоцкая воспитывает двух детей: 8-летнего Александра и 2-летнюю Веру. Многим кажется, что наследники певицы внешне совершенно не похожи на нее саму. Зато на коллегу Стоцкой по цеху — очень даже!

Речь идет о Филиппе Киркорове — человеке, с которым звезду связывает многолетнее знакомство. Стоцкая на протяжении нескольких лет была подопечной певца. В прессе даже появлялись сообщения об их романе. Анастасия признавалась, что они с Филиппом сохранили хорошие отношения и по сей день перезваниваются и иногда видятся.

Фолловеры Анастасии не раз отмечали, как сильно ее сын похож на певца. А уж с 7-летним Мартином Киркоровым они и вовсе кажутся многим близнецами. Стоцкая предпочитала отшучиваться или не комментировать слова поклонников.

На днях стало известно, как к этому относится наследник знаменитости. Вместе с мамой он посетил новогоднюю елку журнала Tatler, и там ему не могли не задать животрепещущий вопрос. Оказалось, что Александр совсем не в восторге от постоянных сравнений с сыном Киркорова. Сам он не замечает того невероятного сходства, о котором говорят поклонники.

«Сначала мне было смешно, а теперь уже надоело. Он на меня совсем не похож!» — сообщил мальчик журналистам издания «Комсомольская правда»

Впрочем, несмотря на слова мальчика, вакханалия в комментариях под последним постом певицы в Инстаграме не прекращается.

Напомним, Анастасия Стоцкая замужем за предпринимателем Сергеем Абгаряном. Как считают некоторые поклонники, именно на этого темноглазого брюнета больше всего и похожи ее дети.