Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Он на меня не похож!»: 8-летнего сына Анастасии Стоцкой утомили постоянные сравнения с Мартином Киркоровым

Пользователи Сети часто обращают внимание на то, как дети Анастасии Стоцкой похожи на Филиппа Киркорова и его отпрысков. Стало известно, что 8-летнему сыну певицы ужасно надоели эти сравнения.
Анастасия Стоцкая

Анастасия Стоцкая воспитывает двух детей: 8-летнего Александра и 2-летнюю Веру. Многим кажется, что наследники певицы внешне совершенно не похожи на нее саму. Зато на коллегу Стоцкой по цеху — очень даже! 

Анастасия Стоцкая

Речь идет о Филиппе Киркорове — человеке, с которым звезду связывает многолетнее знакомство. Стоцкая на протяжении нескольких лет была подопечной певца. В прессе даже появлялись сообщения об их романе. Анастасия признавалась, что они с Филиппом сохранили хорошие отношения и по сей день перезваниваются и иногда видятся. 

Мартин Киркоров, Алла-Виктория Киркорова, Анастасия Стоцкая

Фолловеры Анастасии не раз отмечали, как сильно ее сын похож на певца. А уж с 7-летним Мартином Киркоровым они и вовсе кажутся многим близнецами. Стоцкая предпочитала отшучиваться или не комментировать слова поклонников.

На днях стало известно, как к этому относится наследник знаменитости. Вместе с мамой он посетил новогоднюю елку журнала Tatler, и там ему не могли не задать животрепещущий вопрос. Оказалось, что Александр совсем не в восторге от постоянных сравнений с сыном Киркорова. Сам он не замечает того невероятного сходства, о котором говорят поклонники.

«Сначала мне было смешно, а теперь уже надоело. Он на меня совсем не похож!» — сообщил мальчик журналистам издания «Комсомольская правда».

Впрочем, несмотря на слова мальчика, вакханалия в комментариях под последним постом певицы в Инстаграме не прекращается. 

Напомним, Анастасия Стоцкая замужем за предпринимателем Сергеем Абгаряном. Как считают некоторые поклонники, именно на этого темноглазого брюнета больше всего и похожи ее дети.

Перейти к обсуждению 1


09 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @100tskaya, @martinkirkorov/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Анастасия Стоцкая, Мартин Киркоров

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ну принимая во внимание, что Киркоров в принципе похож на всяких абгарянов, может, Стоцкая и впрямь от мужа родила😃

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.