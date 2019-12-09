Марина Линчук показала лицо дочери и свой неопавший живот спустя 7 дней после родов

В отличие от многих знаменитостей, белорусская топ-модель Марина Линчук не стала делать тайну из своего материнства. Недавно звезда показала и фигуру после родов, и лицо маленькой наследницы.

Марина Линчук с новорожденной дочерью

В начале декабря 32-летняя Марина Линчук стала мамой в первый раз. Знаменитость тщательно скрывает имя своей дочери, а также предпочитает не говорить о ее отце. Дело в том, что с новым возлюбленным Марина сошлась практически сразу после расставания с наследником влиятельного бизнесмена Бренданом Грином.

В течение недели Линчук отдыхала от соцсетей, но 9 декабря вернулась к своему микроблогу.

Модель решила сразу же ошарашить подписчиков и, как говорится, «зайти с козырей». Сначала молодая мама показала, как выглядит ее тело спустя несколько дней после родов.

Как видно, по Марине сложно сказать, что она вообще была беременна. Сама звезда тоже пребывает в шоке от своей трансформации. «Женское тело невероятно. Я до сих пор не могу поверить, что лишь недавно подарила миру новую жизнь», — подписала одну из фотографий молодая мама.

Также звезда решила не прятать дочь от своих поклонников.

Сразу же после публикации селфи с подтянутой фигурой Марина отправилась на первую прогулку с наследницей, а заодно показала и ее лицо.

Пока по малышке сложно понять, на кого именно она похожа: на маму или папу. Надеемся, Марина продолжить делиться кадрами с дочерью и показывать, как она взрослеет!

