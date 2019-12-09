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«Она повзрослела, тело оформилось»: Татьяна Навка объяснила поражение Алины Загитовой на Гран-при в Турине

Алина Загитова получила травму и заняла всего лишь шестое место на Гран-при в Турине. Спортсменку публично поддержала Татьяна Навка и пожелала ей удачи.
Алина Загитова

Олимпийская чемпионка Игр в Южной Корее, 17-летняя Алина Загитова, к сожалению, не сможет принять участие в показательных выступлениях в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине. Причина прозаична — Алина получила травму.

В итоге Загитова в сумме получила 205,23 балла и заняла шестое место. «Мне очень жалко, что я не смогла выступать на этих показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Но мне очень приятно, что вы меня поддерживаете», — заявила фигуристка.

Многие тут же заявили, что после Турина Загитова закончит карьеру на льду — после такого-то провала. Сначала спортсменку поддержала Татьяна Тарасова. «Те, кто говорит, что Алине пора заканчивать, вы что, могильщиками работаете? Как вам не стыдно? Девочка впервые ошиблась, а вы уже готовы ее раскромсать. Безжалостные и бессовестные люди», — заявила Татьяна Анатольевна.

Фигуристку подбодрила и Татьяна Навка. На своей странице в Инстаграме спортсменка оправдала шестое место подопечной Этери Тутберидзе и полностью согласилась со словами Тарасовой.

Навка заявила, что Алина еще сможет заявить о себе, ведь ей всего 17 лет.

«В столь юном возрасте Алина уже завоевала все спортивные награды, и дальше все зависит только от нее самой! Главное, я уверена, что у этой юной девушки прекрасное воспитание, сила духа и характера! Она повзрослела, тело оформилось, и ей уже не так легко удерживать такого уровня техническое оснащение программы... Но я верю, что она справится и с волнением, и с психологическим давлением, и с собственным телом! Главное собраться и не падать духом! Да и вообще, у нее только жизнь начинается!» — заявила Навка.

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09 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @liza_tuktik/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Getty Images
Теги

Алина Загитова, Татьяна Навка

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