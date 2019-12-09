Популярная певица рассказала, что ее двухлетний сын страдает от инфекции головного мозга

Английская певица Наташа Бедингфилд поделилась печальным известием с подписчиками. Она рассказала, как себя чувствует ее маленький сын, которому предстоит вторая операция из-за инфекции головного мозга.

На днях Наташа Бедингфилд сообщила поклонникам грустные новости: ее двухлетний сын Соломон тяжело болен. Малыш страдает от инфекции головного мозга и в настоящее время находится в больнице. Исполнительница хитов Unwritten и Pocketful of Sunshine с горечью сообщила в Инстаграме:

«Я хотела разместить здесь радостные снимки Соломона, бегущего по коридорам больницы. Тогда казалось, что он выздоровел. Но, к сожалению, ему нескоро предстоит вернуться домой. Прошлой ночью мы обнаружили, что ему требуется вторая операция».

Наташа Бедингфилд с супругом Мэттом Робинсоном и сыном Соломоном

По словам Наташи, она чувствует себя «опустошенной». Тем не менее 38-летняя певица рада, что доктора знают, как справиться с этим недугом. Она призвала всех подписчиков молиться за здоровье мальчика.

Самой Наташе пришлось ненадолго оставить ребенка, чтобы выступить в Лас-Вегасе. Она согласилась участвовать в концерте до того, как выяснилось, что Соломон нуждается в дополнительном лечении. Но несмотря на это, звездная мама вернется в срок и вместе с супругом будет в госпитале в момент, когда врачи будут делать ее сыну операцию.

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Фолловеры Наташи в комментариях пожелали Соломону здоровья, а самой певице — побольше сил. Все надеются на то, что вмешательство хирургов пройдет успешно и вскоре мальчик вернется домой вместе с родителями.