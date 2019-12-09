Эксперт: Елизавета II и Кейт Миддлтон наконец достигли полного взаимопонимания

Кейт Миддлтон стала фавориткой Елизаветы II. Королева наконец-то приняла ее с распростертыми объятиями и перестала относиться к ней с некоей долей скепсиса.

Королевские эксперты не дремлют и каждый день снабжают прессу новыми интересными подробностями о жизни королевской семьи. На этот раз инсайдеры поведали о том, какие сейчас отношения между Кейт Миддлтон и Елизаветой II.

Портал Mail Online, ссылаясь на эксперта Кэти Николл, авторитетно заявляет: спустя долгие годы Кейт и королева Англии наконец-то стали доверять друг другу, их отношения стали легкими и непринужденными.

А ведь Кейт вышла замуж за внука Елизаветы II целых 8 лет назад! Удивительно, что женщины так долго притирались друг к другу.

«Им потребовалось время, чтобы прийти к тому, к чему они пришли. Сейчас у них очень легкие отношения, они обе приложили к этому усилия», — сказала Николл.

Кроме того, Кэти добавила: «Королеве нравится проводить время с Кейт и расспрашивать ее про правнуков».

Ничего не хотим сказать, но тот факт, что подобные сообщения появились после того, как Меган Маркл и принц Гарри отказались встречать Рождество в резиденции Сандрингем вместе с королевой, наводит на мысль о том, что Елизавета II опечалена до глубины души.

Возможно, сама ситуация и расставила все по местам: Меган теперь «беглая американка», а Кейт — любимая родственница.