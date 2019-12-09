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«Она подставит любого»: Виктория Лопырева обрушилась с жесткой критикой на Ксению Собчак

Информационная война между экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак и недавно вышедшей замуж Викторией Лопыревой продолжается. На этот раз слово взяла Виктория и высказалась в адрес Ксении.
Виктория Лопырева
Виктория Лопырева

4 декабря 36-летняя Виктория Лопырева наконец-то поделилась важной новостью: она официально стала женой своего возлюбленного Игоря Булатова. Причем сделала это Лопырева, приняв участие в шоу «Ходят слухи» с Раминой Эсхакзай.

Многие начали интересоваться у Виктории, почему она выбрала не самое популярное YouTube-шоу, а не пришла, например, к Ксении Собчак. Лопырева высказала свою точку зрения, и она оказалась довольно жесткой.

Ксения Собчак
Ксения Собчак

«Отвечаю: потому что я Собчак как человека не уважаю. Она, если понадобится, легко подставит любого, от друзей и мужей до бывших политических сторонников. А еще я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа, лайков или гонораров — подло и стремно», — написала Виктория в Инстаграме.

«Я ни разу не святая, тоже, как и все, совершаю ошибки, меня есть, в чем упрекнуть, но уж точно не тем, кто по уши в грязи», — продолжила девушка.

Лопырева намекнула, что Ксения постоянно пытается выйти на связь с Викторией, и это «выглядит забавно».

Виктория Лопырева, Игорь Булатов
Виктория Лопырева и Игорь Булатов

Также Лопырева припомнила, как совсем недавно Ксения высказывалась о ее браке. «Почему-то Вику все шеймят за отбитого у подруги мужа, а на самом деле шеймить нужно за совсем другое, оказывается. Я, кстати, тоже считаю, что, как только деньги бывших богатых родственников потратятся, Вика вернется на рынок тех, кто в вечном поиске», — написала тогда в Инстаграме Собчак.

«На днях Собчак попыталась словчить и сделала базой своего поста как бы цитату некоего телеграм-канала, тем самым сняв с себя ответственность за его содержание. Давно известный прием. Примерно по такой схеме в январе стартовала информационная война против нашей пары, с ложью и угрозами. Теперь, после нашей свадьбы, наблюдаем часть вторую марлезонского балета», — резюмировала Виктория. Ждем ответочки от Ксении Анатольевны!

Напомним, Виктория и Игорь Булатов начали встречаться, когда бизнесмен еще состоял в официальном браке с Татой Карапетян. Естественно, Лопыревой пришлось оправдываться и делать официальное заявление, в котором она сказала, что ее возлюбленный уже давно не жил с супругой и их отношения носили номинальный характер.

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09 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
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Виктория Лопырева, Ксения Собчак

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Лопырева после своей «Истории Любви» помалкивала бы про грязь 🤦🏼‍♀️

  • Лопырева после своей «Истории Любви» помалкивала бы про грязь 🤦🏼‍♀️

  • собчак ненавидит красивых

  • Лопыревой мало хайпа с ее дурацким замужеством, она хочет еще и с Собчак поскандалить от скуки?

  • А хайп на Собчак можно как то монетизировать?

  • Пфф, как будто эта чем-то лучше. Отбила внаглую мужика (на умного и богатого силенок не хватило, так хоть такого), влезла с треском в семью и прижала к загсу пузом, святая женщина. Я нисколько не снимаю ответственности с мужчины, он сам во всем виноват, не телок и все такое, но все равно она сделала ВСЕ возможное и невозможное со своей стороны, чтобы пролезть с треском взамушш. Другая бы не торопилась ни с залетами, ни с браком, подумала бы посмотрела, нужна бы была - сам бы прибежал, нет - так и не лезла бы, надо уважение к себе иметь. Но это не тот случай. У Игоря этого глаза на всех фотках будто он в заложниках. Правильно сказала бывшая его про саморазрушение (я бы добавила "бездарное"). Обратно уже богатая семья его не примет, такой как Тата нет нужды стелиться перед изменщиком и ждать назад, она богата, образована, симпатичная, с карьерой, своя уже у нее счастливая жизнь.

  • Я за Собчак! Всегда правда в лицо. Это многим и не нравится 😂

  • У Игоря такое лицо испуганное .

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Гость 2019-12-02 17:41:00
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как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
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