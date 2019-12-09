«Она подставит любого»: Виктория Лопырева обрушилась с жесткой критикой на Ксению Собчак

Информационная война между экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак и недавно вышедшей замуж Викторией Лопыревой продолжается. На этот раз слово взяла Виктория и высказалась в адрес Ксении.

Виктория Лопырева

4 декабря 36-летняя Виктория Лопырева наконец-то поделилась важной новостью: она официально стала женой своего возлюбленного Игоря Булатова. Причем сделала это Лопырева, приняв участие в шоу «Ходят слухи» с Раминой Эсхакзай.

Многие начали интересоваться у Виктории, почему она выбрала не самое популярное YouTube-шоу, а не пришла, например, к Ксении Собчак. Лопырева высказала свою точку зрения, и она оказалась довольно жесткой.

Ксения Собчак

«Отвечаю: потому что я Собчак как человека не уважаю. Она, если понадобится, легко подставит любого, от друзей и мужей до бывших политических сторонников. А еще я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа, лайков или гонораров — подло и стремно», — написала Виктория в Инстаграме.

«Я ни разу не святая, тоже, как и все, совершаю ошибки, меня есть, в чем упрекнуть, но уж точно не тем, кто по уши в грязи», — продолжила девушка.

Лопырева намекнула, что Ксения постоянно пытается выйти на связь с Викторией, и это «выглядит забавно».

Виктория Лопырева и Игорь Булатов

Также Лопырева припомнила, как совсем недавно Ксения высказывалась о ее браке. «Почему-то Вику все шеймят за отбитого у подруги мужа, а на самом деле шеймить нужно за совсем другое, оказывается. Я, кстати, тоже считаю, что, как только деньги бывших богатых родственников потратятся, Вика вернется на рынок тех, кто в вечном поиске», — написала тогда в Инстаграме Собчак.

«На днях Собчак попыталась словчить и сделала базой своего поста как бы цитату некоего телеграм-канала, тем самым сняв с себя ответственность за его содержание. Давно известный прием. Примерно по такой схеме в январе стартовала информационная война против нашей пары, с ложью и угрозами. Теперь, после нашей свадьбы, наблюдаем часть вторую марлезонского балета», — резюмировала Виктория. Ждем ответочки от Ксении Анатольевны!

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Напомним, Виктория и Игорь Булатов начали встречаться, когда бизнесмен еще состоял в официальном браке с Татой Карапетян. Естественно, Лопыревой пришлось оправдываться и делать официальное заявление, в котором она сказала, что ее возлюбленный уже давно не жил с супругой и их отношения носили номинальный характер.