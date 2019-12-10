Алена Шишкова надела темный парик и иронично намекнула на свое сходство с Анастасией Решетовой

Алена Шишкова решила подшутить над хейтерами, которые постоянно сравнивают ее с нынешней возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой. Шишкова примерила темный парик и сфотографировалась с кошкой на руках.

23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова давно решили, что делить им нечего, и научились сосуществовать друг с другом. Деваться, впрочем, им было некуда: Алена родила рэперу Тимати старшую дочь Алису, а Анастасия, которая долго встречалась с музыкантом, стала мамой их общего сына Ратмира.

Однако раньше девушкам все же приходилось проще: они не были так сильно связаны друг с другом. После рождения второго ребенка Тимати все изменилось. «Только поймите меня правильно: сам факт появления нового человека — это всегда радость, и рождение Ратмира — не исключение. Просто мне нужно было время, чтобы принять эти обстоятельства, ведь раньше Настя не была частью моей жизни, а теперь стала», — заявила Алена в недавнем интервью изданию Hello!.

Алена Шишкова

Несмотря на довольно ровные отношения между бывшей и нынешней возлюбленными Тимати, в Сети не устают выяснять, кто же все-таки круче, и сравнивать барышень между собой.

Анастасия Решетова

То ли для того, чтобы посмеяться над хейтерами, то ли чтобы действительно на пять минут стать похожей на Решетову, Алена примерила парик с темными волосами, а на руки взяла огромную кошку — не бенгальскую, правда, но тоже сойдет. Так и сфотографировалась.

Алена Шишкова

«Темные волосы, хищные кошки», — написала Шишкова под фотографией. Констатация факта или тонкий троллинг?

Напомним, 16 октября Анастасия Решетова впервые стала мамой. Она родила своему возлюбленному сына, которого назвали Ратмиром — в честь погибшего 12 лет назад друга рэпера Ратмира Шишкова.