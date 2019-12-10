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Алена Шишкова надела темный парик и иронично намекнула на свое сходство с Анастасией Решетовой

Алена Шишкова решила подшутить над хейтерами, которые постоянно сравнивают ее с нынешней возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой. Шишкова примерила темный парик и сфотографировалась с кошкой на руках.

23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова давно решили, что делить им нечего, и научились сосуществовать друг с другом. Деваться, впрочем, им было некуда: Алена родила рэперу Тимати старшую дочь Алису, а Анастасия, которая долго встречалась с музыкантом, стала мамой их общего сына Ратмира.

Однако раньше девушкам все же приходилось проще: они не были так сильно связаны друг с другом. После рождения второго ребенка Тимати все изменилось. «Только поймите меня правильно: сам факт появления нового человека — это всегда радость, и рождение Ратмира — не исключение. Просто мне нужно было время, чтобы принять эти обстоятельства, ведь раньше Настя не была частью моей жизни, а теперь стала», — заявила Алена в недавнем интервью изданию Hello!.

Алена Шишкова
Алена Шишкова

Несмотря на довольно ровные отношения между бывшей и нынешней возлюбленными Тимати, в Сети не устают выяснять, кто же все-таки круче, и сравнивать барышень между собой.

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

То ли для того, чтобы посмеяться над хейтерами, то ли чтобы действительно на пять минут стать похожей на Решетову, Алена примерила парик с темными волосами, а на руки взяла огромную кошку — не бенгальскую, правда, но тоже сойдет. Так и сфотографировалась.

Алена Шишкова
Алена Шишкова

«Темные волосы, хищные кошки», — написала Шишкова под фотографией. Констатация факта или тонкий троллинг?

Напомним, 16 октября Анастасия Решетова впервые стала мамой. Она родила своему возлюбленному сына, которого назвали Ратмиром — в честь погибшего 12 лет назад друга рэпера Ратмира Шишкова. 

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10 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @volkonskaya.reshetova, @missalena.92/Instagram
Теги

Анастасия Решетова, Алена Шишкова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.

  • Да ладно, прям «часть жизни». Как будто они всем табором в одном доме живут)) Никто ж не заставляет общаться. Вот Алиса да, постоянно и с отцом общается, и с бабкой, бывает у них регулярно, если вообще не живет, для нее Решетова и впрямь теперь член семьи. Но Шишкова к ним практически никакого отношения не имеет.

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