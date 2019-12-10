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«Я должна была все попробовать»: Сати Казанова призналась, что употребляла наркотики

Красавица и умница во всех отношениях Сати Казанова никогда не скрывала — раньше она была той еще штучкой. На днях девушка откровенно поговорила об употреблении запрещенных веществ во времена бурной молодости.
Сати Казанова
Сати Казанова

Это сейчас Сати Казанова — гуру просветления, любящая жена и просто счастливая женщина. Раньше экс-солистка «Фабрики» была горячей штучкой, готовой пойти на многое просто ради эксперимента.

Однажды в жизнь Казановой вошли наркотики. Продержались они там недолго — Сати быстро бросила. Девушка рассказала об этом в эфире телеканала «Мир». Свой жизненный выбор она объяснила очень просто.

Сати Казанова
«Ну я же должна была все попробовать. Пока я не попробую, я никому не верю», — отметила певица.

«Я попробовала и поняла, что это реально очень опасно, очень страшно и ничего в этом такого радостного нет. Это не стоит того, чтобы платить такую непомерную цену», — рассказала 37-летняя Казанова.

Хорошо, что певица смогла быстро соскочить с опасных веществ и «не подсесть».

Кстати, Казанова когда-то рассказывала, что и звездная болезнь тоже присутствовала в ее жизни. «Помню, лет 15 назад, вскоре после взрыва самой первой ''Фабрики звезд'' у меня обнаружились синдромы ''звезды'' и ''короны в острой форме''. Водители мои, бедные, намучились от меня, домработнице тоже доставалось, да и коллег я немало напрягала (Иру Тоневу и Сашу Савельеву). Я и сейчас не подарок, но, поверьте, гораздо лучше прежнего!».

Теперь же Сати увлекается вегетарианством и йогой, а также ведет и пропагандирует здоровый образ жизни. Вот это пример для подражания. 

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10 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @satikazanova/Instagram
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Сати Казанова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Вынесла информацию, что легко соскочила. На наркотиках уже не могут зарабатывать так как раньше, теперь звиздульки начали агитировать.

  • Должна? Кому должна? Рассказывать об этом на весь Вумен тоже должна?

  • Никогда не нравилась, отталкивающая во всех смыслах.

  • Уже и Сати 37... Практически ровесницы с Брежневой )))

  • Зачем рассказывать всю свою незавидную подноготную? Что не скажет, все глупость.

  • Не от большого ума, делаются все эти заявления

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