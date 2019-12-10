Подписчики критикуют Дмитрия Тарасова за то, что он целует маленькую дочь в губы

9 декабря Дмитрий Тарасов поделился новым постом в своем Инстаграме. Он продемонстрировал два милых совместных снимка с дочерью Миланой, а также опубликовал вдохновляющий текст в честь Дня Героев Отечества.
Правда, пост вызвал положительные эмоции далеко не у всех пользователей Сети. Как же так вышло?
Негодование фолловеров Тарасова вызвала одна из фотографий, на которой футболист целует дочь в губы. По мнению некоторых подписчиков, позволять себе такие «вольности» в отношении ребенка отцу не стоило. Да и для поцелуев, мол, стоило выбрать щеку.
Дмитрий на критику не реагировал. Наверняка и он, и его супруга уже к ней привыкли, ведь им часто достается от пользователей. То Тарасов отправится в ресторан в гордом одиночестве, то Анастасию обвинят в невнимательности к ребенку.
Кстати, Дэвида Бекхэма, коллегу Дмитрия по цеху, тоже часто критикуют за поцелуи в губы с дочерью Харпер.