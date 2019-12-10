Подписчики критикуют Дмитрия Тарасова за то, что он целует маленькую дочь в губы

Дмитрия Тарасова и Дэвида Бекхэма теперь объединяет не только футбольная карьера. Им обоим сильно достается от фолловеров за «чрезмерные» проявления любви по отношению к своим дочерям.

9 декабря Дмитрий Тарасов поделился новым постом в своем Инстаграме. Он продемонстрировал два милых совместных снимка с дочерью Миланой, а также опубликовал вдохновляющий текст в честь Дня Героев Отечества.

«Сейчас, когда добрых поступков не так много, героем может стать каждый из нас. Начинайте с малого, помогайте окружающим — и для отдельных людей вы уже станете героями. Ведь героизм — это про то, кто вы на самом деле, про чувство собственного достоинства, а не про похвалу со стороны окружающих. Тем более, что она обязательно и так придет. Сегодня День героев Отечества! С праздником», — сообщил футболист.

Правда, пост вызвал положительные эмоции далеко не у всех пользователей Сети. Как же так вышло?

Негодование фолловеров Тарасова вызвала одна из фотографий, на которой футболист целует дочь в губы. По мнению некоторых подписчиков, позволять себе такие «вольности» в отношении ребенка отцу не стоило. Да и для поцелуев, мол, стоило выбрать щеку.

«Что-то поцелуи Брежнева вспомнились. Разве можно ребенка целовать в губы? Ужас», «И целовать так ребенка очень необходимо?», «Тоже всегда на это обращаю внимание! Мне кажется, детей противоположного пола не стоит в губы целовать!» — писали юзеры.

Дмитрий на критику не реагировал. Наверняка и он, и его супруга уже к ней привыкли, ведь им часто достается от пользователей. То Тарасов отправится в ресторан в гордом одиночестве, то Анастасию обвинят в невнимательности к ребенку.

1 2 3 ... 10 Дмитрий и Анастасия Тарасовы воспитывают годовалую дочь Милану

Кстати, Дэвида Бекхэма, коллегу Дмитрия по цеху, тоже часто критикуют за поцелуи в губы с дочерью Харпер.