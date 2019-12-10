Почему подругу Меган Маркл заставили удалить из Инстаграма снимки герцогини в дорогих украшениях

Владелице бренда ювелирных украшений, в которых часто появляется герцогиня Сассекская, пришлось удалить все ее фотографии из аккаунта в Инстаграме. В Букингемском дворце посчитали, что снимки могли нанести вред репутации Меган.

Дженнифер Мейер — популярный дизайнер ювелирных украшений, в которых ходят звезды первой величины. В своем Инстаграме Мейер часто выкладывает фото известных клиенток: Дженнифер Энистон, Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун, Хейли Бибер, Джессики Альбы и многих других. До недавнего времени в профиле Jen Meyer Jewelry была и Меган Маркл, но дизайнера заставили удалить все изображения герцогини в дорогих украшениях.

По словам инсайдеров, Букингемский дворец счел фотографии Меган в люксовых ювелирных изделиях угрозой для ее и без того расшатанной репутации. Чтобы не создавать очередного повода для кривотолков и подозрений в растрате денег налогоплательщиков, Дженнифер Мейер вежливо попросили избавиться от всех компрометирующих фото Меган Маркл.

1 2 3 ... 10 Фотографии Меган Маркл посчитали потенциально опасными для ее репутации

Мейер удалила около 12 снимков. Дизайнеру пришлось избавиться даже от трогательного фото, на которой Меган с золотым ожерельем Mummy позирует с малышом Арчи на руках.