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Почему подругу Меган Маркл заставили удалить из Инстаграма снимки герцогини в дорогих украшениях

Владелице бренда ювелирных украшений, в которых часто появляется герцогиня Сассекская, пришлось удалить все ее фотографии из аккаунта в Инстаграме. В Букингемском дворце посчитали, что снимки могли нанести вред репутации Меган.

Дженнифер Мейер — популярный дизайнер ювелирных украшений, в которых ходят звезды первой величины. В своем Инстаграме Мейер часто выкладывает фото известных клиенток: Дженнифер Энистон, Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун, Хейли Бибер, Джессики Альбы и многих других. До недавнего времени в профиле Jen Meyer Jewelry была и Меган Маркл, но дизайнера заставили удалить все изображения герцогини в дорогих украшениях.

По словам инсайдеров, Букингемский дворец счел фотографии Меган в люксовых ювелирных изделиях угрозой для ее и без того расшатанной репутации. Чтобы не создавать очередного повода для кривотолков и подозрений в растрате денег налогоплательщиков, Дженнифер Мейер вежливо попросили избавиться от всех компрометирующих фото Меган Маркл.

  • Меган Маркл
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    Фотографии Меган Маркл посчитали потенциально опасными для ее репутации
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Мейер удалила около 12 снимков. Дизайнеру пришлось избавиться даже от трогательного фото, на которой Меган с золотым ожерельем Mummy позирует с малышом Арчи на руках. 

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10 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images
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Меган Маркл

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