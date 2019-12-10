На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

СМИ сообщили о смерти политического деятеля. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет.

10 декабря стало известно, что скончался Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Как сообщает РЕН ТВ, он ушел из жизни в одной из клиник немецкого города Мюнхен. Согласно источникам телеграм-канала Mash, он умер во время операции на сердце от анафилактического шока.

Юрий Лужков родился в 1936 году. Он закончил Институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. В 1970-х Лужков работал в Министерстве химической промышленности, а в 1987 году он стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома. 12 июня 1991 года Юрий Михайлович был выбран вице-мэром Москвы.

В июне 1992-го президент страны Борис Ельцин назначил Лужкова мэром столицы. Впоследствии его избирали трижды.

В 2010 году Дмитрий Медведев снял Юрия Михайловича с должности по причине «утраты доверия».

В сентябре 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Юрия Михайловича орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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Лужков был женат дважды. В 1988-м его супруга Марина Башилова скончалась от рака печени. Через три года Юрий Лужков женился на Елене Батуриной. Они вырастили двух дочерей: Елену и Ольгу. В 2016 году после 25 лет брака Лужков и Батурина обвенчались.