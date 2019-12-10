Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

СМИ сообщили о смерти политического деятеля. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет.
Юрий Лужков

10 декабря стало известно, что скончался Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Как сообщает РЕН ТВ, он ушел из жизни в одной из клиник немецкого города Мюнхен. Согласно источникам телеграм-канала Mash, он умер во время операции на сердце от анафилактического шока.

Юрий Лужков родился в 1936 году. Он закончил Институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. В 1970-х Лужков работал в Министерстве химической промышленности, а в 1987 году он стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома. 12 июня 1991 года Юрий Михайлович был выбран вице-мэром Москвы.

В июне 1992-го президент страны Борис Ельцин назначил Лужкова мэром столицы. Впоследствии его избирали трижды.

В 2010 году Дмитрий Медведев снял Юрия Михайловича с должности по причине «утраты доверия».

Владимир Путин, Юрий Лужков

В сентябре 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Юрия Михайловича орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Лужков был женат дважды. В 1988-м его супруга Марина Башилова скончалась от рака печени. Через три года Юрий Лужков женился на Елене Батуриной. Они вырастили двух дочерей: Елену и Ольгу. В 2016 году после 25 лет брака Лужков и Батурина обвенчались.

Перейти к обсуждению 9


10 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru
Теги

Юрий Лужков

Реклама

9 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Жаль ,замля пухом ...

  • Фигура неоднозначная, но благодаря Собянину мы поняли, что Лужков, оказывается, был не так уж и плох в должности мэра🙈😡 Земля пухом!

  • 83 года - долгая жизнь

  • Батурина снова завидная невеста.

  • Царство небесное конечно, но вот как то не жаль совсем, он очень хорошую жизнь прожил и оставил после себя столько, что хватит на 3 поколения вперед

  • А что случилось-то, отчего конкретно он скончался? Сердце?

  • Да, сердце. Умер в Мюнхене, операцию сделал... Ну что, значит, его время пришло.

  • Хорошо выглядел, не знала даже, что он такой старенький был

  • На 3 жизни заработал а три жизни не прожил!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.