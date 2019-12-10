В день своего рождения Айза Анохина поблагодарила Гуфа за то, что сделал ее известной

10 декабря Айза Анохина отмечает свой день рождения. В честь этого бизнесвумен опубликовала огромное обращение в соцсетях, адресованное всем важным людям в ее жизни.

Айза Анохина

В этот вторник Айзе Анохиной исполнилось 35 лет. Знаменитость начала встречать день рождения еще ночью. Как и любой знаменитый блогер, для начала она поделилась своими мыслями по поводу юбилея в Инстаграме.

«Я не чувствую себя на 20, на 25 и даже на 30 лет. Я чувствую себя на 35 и безмерно люблю свой возраст! Сегодня я хочу признаться себе в любви. Я люблю свое тело, свое лицо и свой характер!» — начала свое размышление Анохина.

Айза призналась, что нередко в ее жизни появляются различные проблемы, которые не просто выбивают ее из колеи, но и заставляют расплакаться. И все же она считает себя невероятно успешной, счастливой и богатой.

Айза и Гуф (архивное фото)

Женщина поблагодарила всех близких за то, что они помогли ей стать именно тем человеком, которым она является.

Теплые слова достались родителям, друзьям, детям и мужу Анохиной.

Не обошла знаменитость стороной и своего первого супруга рэпера Гуфа. «Бывшему мужу я благодарна за старшего сына и за всех вас. Потому что он мне подарил вас! А вы же моя пиксельная семья! И моя жизнь не была бы такой полной и радостной, ведь я та еще тщеславная с***а», — пошутила именинница.

1 2 3 ... 10 В свой день рождения Айза Анохина написала большой пост

Кстати, сам Гуф пока так и не поздравил экс-супругу с праздником. Обычно рэпер обязательно посвящает своим бывшим избранницам (или, по крайней мере, Кэти Топурии) посты в их дни рождения.