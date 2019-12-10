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В день своего рождения Айза Анохина поблагодарила Гуфа за то, что сделал ее известной

10 декабря Айза Анохина отмечает свой день рождения. В честь этого бизнесвумен опубликовала огромное обращение в соцсетях, адресованное всем важным людям в ее жизни. 
Айза Анохина (Вагапова-Долматова)
Айза Анохина

В этот вторник Айзе Анохиной исполнилось 35 лет. Знаменитость начала встречать день рождения еще ночью. Как и любой знаменитый блогер, для начала она поделилась своими мыслями по поводу юбилея в Инстаграме. 

«Я не чувствую себя на 20, на 25 и даже на 30 лет. Я чувствую себя на 35 и безмерно люблю свой возраст! Сегодня я хочу признаться себе в любви. Я люблю свое тело, свое лицо и свой характер!» — начала свое размышление Анохина. 

Айза призналась, что нередко в ее жизни появляются различные проблемы, которые не просто выбивают ее из колеи, но и заставляют расплакаться. И все же она считает себя невероятно успешной, счастливой и богатой. 

Айза Анохина (Вагапова-Долматова) Рэпер Guf (Алексей Долматов)
Айза и Гуф (архивное фото)

Женщина поблагодарила всех близких за то, что они помогли ей стать именно тем человеком, которым она является. 

Теплые слова достались родителям, друзьям, детям и мужу Анохиной. 

Не обошла знаменитость стороной и своего первого супруга рэпера Гуфа. «Бывшему мужу я благодарна за старшего сына и за всех вас. Потому что он мне подарил вас! А вы же моя пиксельная семья! И моя жизнь не была бы такой полной и радостной, ведь я та еще тщеславная с***а», — пошутила именинница. 

Кстати, сам Гуф пока так и не поздравил экс-супругу с праздником. Обычно рэпер обязательно посвящает своим бывшим избранницам (или, по крайней мере, Кэти Топурии) посты в их дни рождения.

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10 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @aizalovesam/Instagram
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Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Рэпер Guf (Алексей Долматов)

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2 комментария Добавить комментарий
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  • ...А пластический хирург сделал её подтверждением теории Дарвина.

  • Хорошо, что эта "бизнесвумен"понимает, что она только "бывшая жена Гуфа" и всё)

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