СМИ: суд отказался проводить ДНК-тест сыну Оксаны Воеводиной

В поисках справедливости Оксана Воеводина обратилась в российский суд. Бывшая жена Мухаммада V хочет доказать свою верность королю, чтобы получить достойные алименты на воспитание наследника.

Мухаммад V и Оксана Воеводина

Отношения Оксаны Воеводиной и Мухаммада V уже напоминают лихо закрученный мексиканский сериал, который и не думает заканчиваться — каждая серия интереснее предыдущей. Телеграм-канал Mash на днях сообщил, что в надежде доказать кровное родство сына и короля Малайзии Оксана Воеводина решила обратиться в суд.

Оксана Воеводина и Леон

Воеводина подала заявление, которым хотела добиться выплаты алиментов. По информации корреспондентов, суд в Москве вернул заявление уже через пару дней, объяснив отказ тем, что заставить сделать тест ДНК короля чужой страны не в их компетенции.

Оксана Воеводина и Мухаммад V

Пока Оксана Воеводина не докажет родство полугодовалого Леона и Мухаммада V, ни на какие алименты она рассчитывать не может, потому что король уверен в ее неверности и отказывается признать в малыше своего наследника. В сентября Оксана уверяла, что в ДНК-тесте нет никакого смысла (мол, правдивость ее слов очевидна), но уже 10 октября заявила о своем намерении доказать отцовство через суд, что и сделала спустя два месяца.

1 2 3 ... 10 Оксана Воеводина безуспешно пытается доказать, что родила сына от бывшего супруга

Недавно бывшей возлюбленной малайзийского короля угрожали расправой, если она не перестанет требовать деньги. Оксане пришлось написать заявление в полицию и сменить место жительства.