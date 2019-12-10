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Ксения Бородина пожаловалась на домработницу, которая испортила ее любимый свитер

9 декабря Ксения Бородина вышла на связь с подписчиками, чтобы попросить помощи: после стирки на ее шерстяном свитере появились невыводимые пятна. Ксения обвинила домработницу, которая не умеет стирать, и рассказала, почему этот свитер для нее так важен.
Ксения Бородина
Ксения Бородина

Ксения Бородина активно ведет свой Инстаграм и часто общается с подписчиками. Вечером 9 декабря телеведущая записала целую серию коротких видео, посвященных... свитеру. Да, Бородина была крайне расстроена и зла, потому что домработница постирала ее любимый свитер и каким-то образом поставила на нем пятна, которые никак не получается вывести.

Ксения подчеркнула, что «свитер совсем недорогой, поэтому его не так жалко». Тогда возникает вопрос, почему пятна на обычной вещи так расстроили Бородину. Оказалось, что у Ксении аллергия на шерсть. По ее словам, ей подходит далеко не каждая шерстяная вещь, ей приходится подолгу искать «ту единственную», в которой она сможет чувствовать себя комфортно. Конечно, особенно тяжко Бородиной приходится зимой, когда хочется утеплиться, но перед этим приходится обойти огромное количество магазинов.

Подписчики телеведущей насоветовали ей кучу способов, как оттереть ненавистные пятна с любимой вещи, но, к сожалению, ни один совет не пригодился — домработница отдала свитер в химчистку. Надеемся, Ксения сможет найти достойную замену любимой вещи до наступления сильных холодов.

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10 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @borodylia/Instagram
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Ксения Бородина

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Пусть съездит в Люблино и купит новый. Тоже мне проблема, чтоб на весь интернет ныть. Цена вопроса пару тысяч рублей, не больше.

  • Пусть сама тогда стирает😂

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