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37-летняя Энн Хэтэуэй во второй раз стала матерью

Летом 2019 года Энн Хэтэуэй объявила в соцсетях о том, что ждет второго ребенка. Кажется, актрису можно смело поздравлять с пополнением в семье!
Энн Хэтэуэй

24 июля Энн Хэтэуэй обрадовала своих фолловеров в Инстаграме приятной новостью — она ждет второго ребенка. Фото знаменитости с округлившимся животом в считаные часы набрало больше миллиона лайков. Разумеется, все поклонники Энн ждали закономерного продолжения этой истории. И, судя по всему, они его получили. 

Энн Хэтэуэй, Адам Шульман

Исполнительница ролей Энди в «Дьявол носит Prada» и Фантины в «Отверженных» во второй раз стала мамой. На днях Энн заметили в одном из парков Коннектикута. Она была в компании своего супруга Адама Шульмана и 3-летнего сына Джонатана. В руках актриса несла желтый рюкзак малыша. Энн оделась по погоде: она выбрала черную толстовку, светлое пальто и джинсы. Она дополнила лук серой шапкой и темными очками.

Многим бросилось в глаза, что Джонатан держал в руках переноску для новорожденного. Кроме того, Энн выглядела так, словно уже пришла в форму. Это навело поклонников на мысли, что актриса родила тайно несколько недель назад.

Пока что 37-летняя обладательница «Оскара» не комментировала многочисленные публикации в СМИ. Но стоит ждать в ближайшем будущем, что она сама расскажет поподробнее о новом члене семьи в своем Инстаграме.

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10 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @annehathaway/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Энн Хэтэуэй

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