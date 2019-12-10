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Накануне родов Оксана Самойлова заболела вместе со всеми своими детьми

Уже через пару месяцев Оксана Самойлова снова станет мамой. Однако не все проходит гладко: супруга рэпера Джигана заболела вместе со своими дочками практически накануне родов.
Оксана Самойлова

Оксана Самойлова совсем скоро станет мамой в четвертый раз — по некоторым данным, жена Джигана должна родить в феврале. Осталось совсем немного времени, но беда пришла, откуда не ждали — Оксана заболела.

Причем не одна, а сразу со всеми своими детьми — дочками Ариелой, Леей и Майей. Об этом девушка рассказала фолловерам в инстаграм-историях, не уточнив, что за хворь одолела всю семью Джигана. 

«Троица, конечно, не выглядит заболевшей», — иронично отметила Самойлова, опубликовав видео резвящихся девочек.

Желаем Оксане и ее детям скорейшего выздоровления!

Напомним, в начале ноября Самойлова и Джиган подтвердили слухи о скором пополнении в семействе, которые несколько дней активно циркулировали в СМИ. Позже Оксана поведала, что ее беременность нельзя назвать запланированной.

У девушки, по ее словам, был идеальный план, как «замутить мальчика», о котором она и Джиган уже давно мечтали, однако произойти это должно было минимум через полгода.

Более того, бизнесвумен даже не подозревала о своей беременности в течение нескольких месяцев. «Единственное, что меня слегка напрягало, это то, что я просто не могла наспаться. Но я думала, что просто слишком не выспалась за учебный год и теперь мой организм восполняет запасы здорового сна. Потом подключилась легкая постоянная тошнота, решила пойти провериться у эндокринолога и гастроэнтеролога», — рассказала Самойлова. И ни один врач (даже после УЗИ) не сказал девушке о беременности. Более того, в тот период Оксана принимала противозачаточные. 

В итоге беременность проходила с огромными осложнениями, «начиная от полного предлежания и заканчивая отслойкой с гематомами».

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10 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Джиган, Оксана Самойлова

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