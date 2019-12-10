Бейонсе рассказала о выкидышах, которые подготовили ее к материнству

Одна из самых успешных певиц в мире, счастливая мама троих детей и любящая жена рассказала о нескольких выкидышах, которые пережила до рождения первенца. Бейонсе отметила, что именно благодаря неудачным беременностям поняла, что готова стать мамой.

Блю Айви, Джей-Зи и Бейонсе

38-летняя Бейонсе снялась для нового номера глянцевого издания Elle. В интервью певица рассказала о том, что пережила несколько выкидышей до того, как в 2012 году родила дочь Блю Айви. Несмотря на опустошенность после каждой неудачной беременности, певица научилась мудро относиться к таким вещам.

Бейонсе

«Жизнь стала преподавать мне уроки, в которых я нуждалась, сама того не зная. Теперь я усвоила, что боль и потери — на самом деле дар», — поделилась выводом Бейонсе. Рождение малыша — это огромная ответственность, и только несколько раз потеряв ребенка, певица многое осознала: «Выкидыши научили меня, что сначала нужно научиться заботиться о себе и только потом я смогу стать матерью».

1 2 3 ... 10 Несмотря на загруженный график, Бейонсе старается проводить время с семьей

Также 38-летняя поп-дива объяснила, что для нее значит истинная любовь к себе: «Если бы 15 лет назад мне сказали, что мое тело пройдет через такие перемены, а я буду чувствовать себя еще более женственной и приму свои формы, я бы не поверила. Материнство научило меня ценить себя не только за внешность, а независимость от чужого мнения дарит свободу».