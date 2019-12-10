Какое прозвище придумал для Кейт Миддлтон принц Гарри

Кейт Миддлтон и принц Гарри отлично поладили, когда познакомились. Об этом свидетельствует и то, что младший брат принца Уильяма быстро придумал для Кэтрин прозвище. И оно оказалось очень милым.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцем Гарри

Далеко не всякие родственники с радостью примут нового человека в свою семью. Возможно, и Кейт Миддлтон, когда только-только была представлена родным своего возлюбленного, переживала из-за этого. Однако для тревоги не было оснований.

Кэтрин быстро нашла общий язык с младшим братом принца Уильяма. Они оба любили заниматься благотворительностью и, когда Кейт присоединилась к фонду The Royal Foundation, принц Гарри был весьма обрадован этим событием.

«В его душе после смерти Дианы образовалась пустота, и Гарри вырос без человека, на которого мог бы положиться. Кейт помогла заполнить эту пустоту. Когда она и Уильям объявили о своей помолвке, Гарри назвал ее “старшей сестренкой, которой у него никогда не было”», — цитирует Express королевского биографа и журналистку Анджелу Левин.

До того, как Гарри встретил Меган Маркл, резко остепенился и превратился в примерного семьянина, он позволял себе забавные вольности. Уильям шутил, что младший брат втихаря таскает у них с Кейт еду каждый раз, когда заходит в гости.

Когда Гарри понял, что его чувства к Меган сильны и их роман перерастает в нечто серьезное, он захотел непременно познакомить возлюбленную с Кейт. Первая встреча девушек состоялась в 2018 году, и, по словам королевского биографа Кэти Николл, они обе остались довольны друг другом.

Несмотря на то, что сейчас между братьями пробежала черная кошка, возможно, Кейт по-прежнему остается человеком, которым Гарри очень дорожит.