Бывший жених Евгении Феофилактовой писал романтические сообщения супруге Антона Гусева

Примерно неделю назад восточная сказка Евгении Феофилактовой закончилась — Маджид Гиагиа разорвал с ней отношения. Как сказал бизнесмен, он не хочет, чтобы его жена была зависимой от Инстаграма и социальных сетей. Вопрос, куда же он смотрел раньше, нелепо повис в воздухе.
И вдруг неожиданно выяснилось, что после расставания с Женей Гиагиа положил глаз на другую экс-участницу «Дома-2» — Викторию Романец. Ситуация пикантная, ведь именно к Виктории Антон Гусев ушел от Феофилактовой.
Романец ничего скрывать не стала и подтвердила, что получила от Маджида сообщение с красноречивым смайлом в виде сердечка.
Ливанский красавчик решил привнести ясность в ситуацию. «Сердце, которое я отправил этой девушке, пришло ей по ошибке. Мне прислали ее аккаунт, поскольку я продюсер. Поэтому мне порекомендовали взять ее в мой следующий фильм. И я даже не знаю ее. И, вероятно, я отправил ей сообщение случайно. И это не причина, по которой я оставил Женю», — сказал мужчина порталу Dom2Life.ru.
Оправдания звучат неубедительно, вам так не кажется? Неужели в следующую серию сериала «Расставание Феофилактовой и бизнесмена из Ливана» ворвется спортсмен Антон Гусев, дабы разобраться с Маджидом по-мужски?