Бывший жених Евгении Феофилактовой писал романтические сообщения супруге Антона Гусева

Как говорится, вот это поворот! Оказывается, ливанский бизнесмен Маджид Гиагиа положил глаз не на одну, а сразу на двух женщин Антона Гусева — бывшую и нынешнюю. Мужчина писал недвусмысленные сообщения Виктории Романец.

Виктория Романец и Антон Гусев

Примерно неделю назад восточная сказка Евгении Феофилактовой закончилась — Маджид Гиагиа разорвал с ней отношения. Как сказал бизнесмен, он не хочет, чтобы его жена была зависимой от Инстаграма и социальных сетей. Вопрос, куда же он смотрел раньше, нелепо повис в воздухе.

И вдруг неожиданно выяснилось, что после расставания с Женей Гиагиа положил глаз на другую экс-участницу «Дома-2» — Викторию Романец. Ситуация пикантная, ведь именно к Виктории Антон Гусев ушел от Феофилактовой.

Маджид Гиагиа и Евгения Феофилактова

Романец ничего скрывать не стала и подтвердила, что получила от Маджида сообщение с красноречивым смайлом в виде сердечка.

Ливанский красавчик решил привнести ясность в ситуацию. «Сердце, которое я отправил этой девушке, пришло ей по ошибке. Мне прислали ее аккаунт, поскольку я продюсер. Поэтому мне порекомендовали взять ее в мой следующий фильм. И я даже не знаю ее. И, вероятно, я отправил ей сообщение случайно. И это не причина, по которой я оставил Женю», — сказал мужчина порталу Dom2Life.ru.

Оправдания звучат неубедительно, вам так не кажется? Неужели в следующую серию сериала «Расставание Феофилактовой и бизнесмена из Ливана» ворвется спортсмен Антон Гусев, дабы разобраться с Маджидом по-мужски?