Анастасия Решетова сетует, что 1 января будет в Москве и сама мыть посуду

Анастасия Решетова выложила фото из Города любви и поделилась своими планами на Новый год. Оказалось, что никакой романтики в этом году не предвещается, все будет как у самой обыкновенной женщины в стране: елка, оливье, и… гора немытой посуды!

Возлюбленная Тимати уже проявила себя как прекрасная мама, а теперь настало время показать, какая из нее получится жена. Судя по ее новому посту, модель не сильно довольна текущим планом на праздники. Если в прошлом году Анастасия провела праздники в самом красивом городе Европы — Париже, то в этот раз ей придется остаться в Москве.

К тому же пара не собирается готовить к празднику что-то особенное. По словам Решетовой, будет «речь президента, возможно, елка, оливье, мы, коты и Тимурыч».

Анастасия Решетова

«А на утро мне достанется гора немытой посуды», — заключила Анастасия, не оставив сомнений в том, что в жизни девушки были праздники и повеселее.

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Напомним, Анастасия и Тимати стали родителями 16 октября. Модель родила от своего возлюбленного (или даже мужа — они же не афишируют свои отношения) сына. Пара решила назвать мальчика Ратмиром — это дань уважения погибшему 12 лет назад в ужасной автокатастрофе Ратмиру Шишкову, участнику группы «Банда». Кстати, инициатива шла от Анастасии. Тимати, наверное, оценил.