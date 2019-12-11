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55-летний Брэд Питт прокомментировал слухи о многочисленных романах после расставания с Анджелиной Джоли

После расставания с Анджелиной Джоли Брэду Питту приписывали уже не один служебный роман: то с Нери Оксман, то с Сэт Хари Халсой, то с Шарлиз Терон. Актер решил расставить все точки над i и прокомментировал слухи о своем секс-гигантизме.
Брэд Питт
Брэд Питт

После громкого расставания Брэд Питт и Анджелина Джоли еще ни разу не были замечены в новых серьезных отношениях, хотя им постоянно приписывают романы с самыми разными людьми. Питт взял ситуацию в свои руки и наконец-то прокомментировал слухи о своих бесконечных пассиях.

В интервью The New York Times Питт откровенно завил — домыслы о его любовных похождениях явно преувеличены. «Я не избегаю отношений, но и не ищу их специально. Не знаю, со сколькими женщинами я встречался, по мнению прессы, в течение последних двух-трех лет, но могу сказать, что это все неправда. Я могу просто мелькнуть где-то с кем-нибудь, но, возможно, это ничего не значит», — сказал Брэд.

Брэд Питт и Анджелина Джоли
Брэд Питт и Анджелина Джоли

Актер вообще привык к избыточному вниманию прессы к своей персоне, хотя еще 20 лет назад ему было не по себе от постоянного преследования папарацци и сплетен вокруг его частной жизни. «Я провел большую часть 90-х, скрываясь от публики. Мне было слишком неуютно от внимания к моей персоне. Но потом я осознал, что сам заключил себя в эту тюрьму. Я вышел и живу своей жизнью», — признался Питт.

Напомним, Брэд Питт был женат дважды: на актрисе Дженнифер Энистон (с 2000-го по 2005-й) и на Анджелине Джоли — к ней он ушел от Джен. Питт и Джоли развелись в апреле 2019-го, однако к окончательному соглашению по поводу опеки над детьми не могут прийти до сих пор. 

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11 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Брэд Питт

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Гость 2019-12-01 22:43:00
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Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
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