55-летний Брэд Питт прокомментировал слухи о многочисленных романах после расставания с Анджелиной Джоли

После расставания с Анджелиной Джоли Брэду Питту приписывали уже не один служебный роман: то с Нери Оксман, то с Сэт Хари Халсой, то с Шарлиз Терон. Актер решил расставить все точки над i и прокомментировал слухи о своем секс-гигантизме.

Брэд Питт

После громкого расставания Брэд Питт и Анджелина Джоли еще ни разу не были замечены в новых серьезных отношениях, хотя им постоянно приписывают романы с самыми разными людьми. Питт взял ситуацию в свои руки и наконец-то прокомментировал слухи о своих бесконечных пассиях.

В интервью The New York Times Питт откровенно завил — домыслы о его любовных похождениях явно преувеличены. «Я не избегаю отношений, но и не ищу их специально. Не знаю, со сколькими женщинами я встречался, по мнению прессы, в течение последних двух-трех лет, но могу сказать, что это все неправда. Я могу просто мелькнуть где-то с кем-нибудь, но, возможно, это ничего не значит», — сказал Брэд.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Актер вообще привык к избыточному вниманию прессы к своей персоне, хотя еще 20 лет назад ему было не по себе от постоянного преследования папарацци и сплетен вокруг его частной жизни. «Я провел большую часть 90-х, скрываясь от публики. Мне было слишком неуютно от внимания к моей персоне. Но потом я осознал, что сам заключил себя в эту тюрьму. Я вышел и живу своей жизнью», — признался Питт.



1 2 3 ... 8 Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались уже три года назад

Напомним, Брэд Питт был женат дважды: на актрисе Дженнифер Энистон (с 2000-го по 2005-й) и на Анджелине Джоли — к ней он ушел от Джен. Питт и Джоли развелись в апреле 2019-го, однако к окончательному соглашению по поводу опеки над детьми не могут прийти до сих пор.