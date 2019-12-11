Елизавета Пескова назвала «ошибкой молодости» свой опыт увеличения губ

21-летняя Лиза Пескова привыкла к нападкам хейтеров — с ними она сталкивается каждый день в Инстаграме. На днях девушке снова указали на то, что она переборщила с филлерами в губы. Пескова полностью согласна.

В прошлом сентябре подписчики Лизы Песковой, дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заметили — в ее облике что-то изменилось.

Лиза тогда увеличила губы и даже, кажется, переборщила, ведь наличие пластики на лице стало очень заметным. Фолловеры даже попытались воззвать к здравому смыслу девушки и отметили, что на этом нужно остановиться, ведь она совсем не замечает, что ее губы теперь выглядят странно.

Однако смутить девушку не удалось! Пескова-младшая и сама понимает, что год назад совершила ошибку.

Под последним постом в Инстаграме девушки один из подписчиков обратился к Лизе: «Красивая девушка, только очень зря такие гармоничные и правильные от природы губы испортили филлерами».

И Елизавета даже спорить не стала: «Все так говорят! Ошибки молодости. Главное — рассасывается».

1 2 3 ... 8 Лиза Пескова родилась 9 января 1998 года в Москве

Да, самокритика — дело хорошее.