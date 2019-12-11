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Фанаты удивлены, что Анастасия Волочкова носит меховые сапоги с микрошортами в декабре

Балерина Анастасия Волочкова знает, как шокировать публику. Нужно всего лишь надеть летние шорты с меховыми сапогами. 

Анастасия Волочкова, кажется, не собирается останавливаться в своем рвении удивлять поклонников. Раньше она постоянно садилась на шпагат в самых неожиданных местах. С приходом холодов барышня решила больше не показывать, а рассказывать например, о своей экстремальной диете. 

Волочкова подстриглась и сделала челку. На минуту все поверили, что ситуация со стилем Анастасии изменится в лучшую сторону, но нет — вскоре балерина снова вернулась к привычным аутфитам.

А затем Инстаграме звезды появилось совсем уж удивляющее фото.

Без шуток — балерина зимой решила показать все, чем ее наградила природа. Вот и пришла в салон красоты в унтах, микроскопических шортах и футболке. 

«А мы с моим стилистом Ликой наводим красоту, красим и лечим мои три волосинки», — написала Волочкова. Подписчики образ не оценили.

  • Анастасия Волочкова
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    Раньше Анастасия Волочкова садилась на шпагат при каждом удобном случае
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«Что за дикий наряд зимой?», «Странный наряд для посещения салона в декабре…», «Я просто не верю. Шорты и унты. Теперь я видела все!» — писали фолловеры.

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11 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @volochkova_art/Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Жёлтые волосы удачно гармонируют с жёлтыми лохматыми сапогами,но тощие ноги смотрятся совсем не сексуально,тело усохло и начинает мумифицироваться.Пора есть.

  • Как курица, синюшные ноги, без 5 минут варикозница. Я вообще считаб что даже если стройные ноги то после 35 уже лучше не носить, смешнт выглядеть тетей под девочку косящей, а еще не эстетично, порой вены и сосудики, не красиво, тонус уже не тот у кожи.

  • Мне одной ксжется что она похожа на урюк, лет 50.

  • мне лицо у неё нравится, особенно без макияжа, всё ж красивая на 3м и последнем фото. а попу в шортиках простудит, хотя мож шуба до пят) лол невозможно без улыбки

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