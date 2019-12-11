Фанаты удивлены, что Анастасия Волочкова носит меховые сапоги с микрошортами в декабре

Балерина Анастасия Волочкова знает, как шокировать публику. Нужно всего лишь надеть летние шорты с меховыми сапогами.

Анастасия Волочкова, кажется, не собирается останавливаться в своем рвении удивлять поклонников. Раньше она постоянно садилась на шпагат в самых неожиданных местах. С приходом холодов барышня решила больше не показывать, а рассказывать например, о своей экстремальной диете.

Волочкова подстриглась и сделала челку. На минуту все поверили, что ситуация со стилем Анастасии изменится в лучшую сторону, но нет — вскоре балерина снова вернулась к привычным аутфитам.

А затем Инстаграме звезды появилось совсем уж удивляющее фото.

Без шуток — балерина зимой решила показать все, чем ее наградила природа. Вот и пришла в салон красоты в унтах, микроскопических шортах и футболке.

«А мы с моим стилистом Ликой наводим красоту, красим и лечим мои три волосинки», — написала Волочкова. Подписчики образ не оценили.

1 2 3 ... 8 Раньше Анастасия Волочкова садилась на шпагат при каждом удобном случае

«Что за дикий наряд зимой?», «Странный наряд для посещения салона в декабре…», «Я просто не верю. Шорты и унты. Теперь я видела все!» — писали фолловеры.