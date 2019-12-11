Оксана Воеводина боится за сына, у которого после прививки поднялась температура

Оксана Воеводина выложила фото с полугодовалым Леоном из поликлиники. Экс-«Мисс Москва» поделилась с подписчиками тревожной новостью: вакцинация вызвала у сына побочные эффекты.

Оксана Воеводина подробно рассказала о том, как делает Леону прививки. В последнее время тема вакцинации является предметом бурного обсуждения в Сети, и знаменитость решила поинтересоваться у своих подписчиков, что они думают по этому поводу. В свою очередь Воеводина рассказала о реакции сына на уколы и призналась, что из-за побочного эффекта не спала всю ночь.

«Мисс Москва — 2015» призналась, что первую прививку Леону сделали практически сразу после появления на свет: «Через несколько часов после рождения Леона врачи принесли мне какие-то бумаги на вакцинацию и сказали, что это обязательная и необходимая процедура. Не долго думая, я согласилась, и Леону сделали первую прививку от гепатита B и БЦЖ сразу в роддоме».

«Позже, один мой хороший знакомый врач-педиатр сказал мне, что я поторопилась, прививки нужно было начинать делать позже», — поделилась Оксана. Впрочем, ей пришлось закончить курс по графику. На днях 6-месячному малышу поставили последний укол.

«У Леона поднялась температура, мы не спали всю ночь... Я ужасно испугалась, хотя меня предупреждали о возможных побочных эффектах. Мы живем в мегаполисе, вокруг столько инфекций», — поделилась своей тревогой молодая мать.

1 2 3 ... 10 Оксана Воеводина так переживала за сына, что не могла уснуть всю ночь

Мнения подписчиков разделились: большинство активно высказалось «за» прививки и успокоило Воеводину, сказав, что температура — нормальная реакция организма на микродозу вируса. Меньшая часть пользователей заявили, что «вакцины убивают иммунитет» и что никогда не будут прививать собственных детей.