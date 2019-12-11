13-летняя Тоня Худякова стала чемпионкой мира по бальным танцам

Тоня Худякова известна не только благодаря своему папе, который снимает клипы для звезд отечественного шоу-бизнеса. Девушка профессионально занимается бальными танцами и делает большие успехи в этой сфере.

Тоня Худякова и ее партнер по танцам Марсель

С малых лет наследница клипмейкера Павла Худякова Тоня занимается хореографией. К 13 годам девушка даже успела попасть в Национальную сборную США по бальным танцам.

Семья Худяковых уже несколько лет живет в Америке.

Интернет-пользователи часто критикуют девушку за то, что она представляет интересы другой страны. Впрочем, звездная дочь стойко относится к словам хейтеров и предпочитает не обращать на них внимания.

На днях Тоня и ее постоянный партнер по танцам Марсель приняли участие в Чемпионате мира по бальным танцам, который проходил в Ирландии. Ребята вошли в число победителей и получили статус чемпионов мира в своей возрастной категории!

«Не могу подобрать слов, чтобы высказать, что мы сейчас чувствуем», — написала Худякова в своем микроблоге.

Девушка поблагодарила за помощь в подготовке к выступлению своих многочисленных преподавателей. Стоит отметить, что подавляющее большинство из них — тоже выходцы из России.

1 2 3 ... 10 Тоня Худякова приняла участие в международном чемпионате по бальным танцам

Сейчас Тоня принимает поздравления как от россиян, так и от своих американских знакомых. «Я горжусь тобой!» — написала девушке Симона Юнусова, которая, видимо, хорошо знакома с семьей Худякова. И все же на странице чемпионки появилось немало недовольных комментаторов, которым не нравится, что она выступала «не под флагом своей родной страны».