«Не хочется стать приютом для бактерий»: Регина Тодоренко решила отказаться от мяса и мучного на 3 недели

Регина Тодоренко сделала неожиданное признание. Телеведущая откажется от мяса и мучного на 21 день, чтобы не стать «приютом для злосчастных бактерий».

Регина Тодоренко

29-летняя ведущая выложила фотографию, на которой позирует с фруктами, и рассказала, что намерена сесть на диету. Причина, по которой знаменитость решила отказаться от мясных и мучных продуктов, — очищение организма.

«Вчера прочла статью о том , что мясо и мучное при переваривании оставляют в организме большое количество слизи, которая раздражает стенки кишечника», — рассказала Тодоренко. В связи с этим Регина собирается не есть определенные продукты в течение трех недель, а затем позволить себе только курицу.

Регина Тодоренко

Телеведущая попросила совета подписчиков о том, как правильно употреблять мясо и стоит ли вообще его есть. «Не хочется стать приютом для злосчастных бактерий», — подытожила Регина.

1 2 3 ... 11 Регина Тодоренко решила питаться фруктами и отказаться от мяса и выпечки

Новость спровоцировала бурную и неоднозначную реакцию среди подписчиков: «Разве можно отказываться от мяса? Большинство незаменимых аминокислот приходят в наш организм как раз из него. Бездумным отказом можно наоборот заработать проблемы со здоровьем», «Я уже 4 месяца как вегетарианка, отлично себя чувствую», «Человек — хищник, а значит мясоед. Мясо просто необходимо организму», «Правильно, так организм очищается, а если перестать есть мясо, то и болеть не будешь».