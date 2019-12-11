«Мать троих детей в таком мини»: Алсу застеснялась, услышав предложение стилиста укоротить платье

Алсу поделилась с подписчиками видео с примерки новогоднего наряда. Певице помогал стилист, который предложил сделать платье покороче, на что знаменитость смущенно отказалась.

Алсу

36-летняя Алсу выложила серию видео, в которых показала, как примеряет новогодний наряд. На кадрах видно, как стилист и швея вносят финальные поправки в вечерний аутфит звезды. В процессе работник предложил укоротить длину.

Когда стилист озвучил свою идею, швея послушно подняла подол чуть выше. Алсу, застеснявшись, поправила платье и сказала: «Только ненамного короче, а то уже будет неприлично. Мать троих детей... и в таком мини».

Стилист удивился такой скромной реакции звезды и тут же заявил: «С вашими ногами — можно и такое мини». Алсу неуверенно ответила: «Да?». И рассмеялась. После этого знаменитость посмотрела на себя в зеркало, поправила волосы и положила руку на талию, видимо, уже представив себя на праздничной вечеринке.

К слову, асимметричное серебристое платье прекрасно смотрится на певице, подчеркивая достоинства ее красивой фигуры.